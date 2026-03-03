Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă

Iranul a organizat o ceremonie funerară uriașă pentru cele 165 de persoane ucise într-un atac asupra unei școli de fete din orașul Minab, din sudul țării, relatează Al Jazeera. Televiziunea de stat iraniană a arătat zecii de mii de oameni care umpleau o piață publică. De pe scenă, o femeie care a spus că este mama lui „Atena” a ridicat o imagine cu mai multe portrete pe care a numit-o „un document al crimelor americane”.

Mulțimea a izbucnit în scandări de „Moarte Americii”, „Moarte Israelului” și „Nu ne predăm”.

Mass-media de stat iraniană a acuzat Israelul că a atacat școala. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat, duminică, că nu are cunoștință de niciun atac israelian sau american în zonă. Atacul a avut loc sâmbătă, după ce SUA și Israelul au anunțat lovituri comune asupra Iranului. Luni, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a acuzat SUA și Israelul de uciderea elevelor.

„Acestea sunt morminte săpate pentru peste 160 de fete nevinovate care au fost ucise în bombardamentul american-israelian asupra unei școli primare. Corpurile lor au fost sfâșiate în bucăți”, a scris Araghchi pe X, alături de o imagine cu morminte proaspăt săpate. „Așa arată în realitate „salvarea” promisă de domnul Trump. De la Gaza la Minab, nevinovați uciși cu sânge rece.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

MAE, anunț de ultimă oră pentru românii din Israel. Ce le-a fost pus la dispoziție

Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare