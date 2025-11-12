Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta

Acuzațiile de violență domestică i-au luat lui Johnny Depp aproape tot: roluri importante, statut social și averi de milioane de dolari. Deși a câștigat procesul din 2022, și-a curățat imaginea și a primit 15 milioane de dolari de la fosta sa soție, Amber Heard, studiourile de film și producătorii nu l-au primit cu brațele deschise, iar legendarul actor a rămas persona non grata timp de trei ani.

În acest timp, a reușit să joace într-un singur film francez independent, Jeanne Du Barry, și-a regizat propriul film, Modi: Three Days on the Wings of Madness. A mai cântat alături de trupa de rock Hollywood Vampires, în ultimii ani, și a participat la câteva campanii publicitare pentru o celebră marcă de parfumuri, însă marile proiecte au lipsit din programul actorului.

Zvonurile despre revenirea sa în franciza „pirați” Disney par deocamdată mai mult o fantezie mediatică.

Acum, însă, studiourile Paramount par să fie primele care își încearcă norocul cu Johnny Depp. S-a dovedit că acestea negociază activ cu actorul despre participarea sa la un nou proiect major. Ba chiar îi oferă un rol principal.

Așadar, peste un an, Johnny Depp va reveni pe marile ecrane într-un rol neașteptat: bătrânul lacom Ebenezer Scrooge în noua adaptare cinematografică a filmului „Colinde de Crăciun”. Filmul va fi primul proiect major al actorului de la al treilea film al seriei „Fantastic Beasts”, lansat în 2018.

Celebrul roman al lui Charles Dickens despre avarul om care ura Crăciunul a fost adaptat în film de multe ori. Cea mai faimoasă adaptare cinematografică a fost regizată de Robert Zemeckis în 2009 și l-a avut în rol principal pe Jim Carrey.

Filmul va fi regizat de Ty West și se așteaptă ca stilul său sumbru să transforme povestea de Crăciun într-o poveste profundă despre vindecare. Personajul lui Johnny Depp se potrivește perfect în film. Scenariul este scris de Nathaniel Halpern, un maestru al dramei polițiste și fantastice.

Interesant este că Warner Bros. lucrează și ei la propria adaptare cinematografică a filmului „Colinde de Crăciun”, care va fi regizată de Robert Eggers („Nosferatu”, „Vrăjitoarea”). Se zvonește că Willem Dafoe îl va interpreta pe Ebenezer Scrooge.

Premiera filmului „A Christmas Carol”, cu Johnny Depp în rol principal, este programată pentru 13 noiembrie 2026.

