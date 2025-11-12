Robert de Niro și-a format un partid și vrea sa se lupte cu Donald Trump. Ce le transmite legendarul actor americanilor

Starul american de cinema Robert De Niro a intrat în lupta împotriva președintelui american Donald Trump prin formarea unei mișcări politice, relatează publicația franceză „Depeche”.

Într-un reportaj realizat cu câteva zile înainte de alegerile din New York, publicația a reamintit că Robert De Niro nu și-a ascuns niciodată ura față de ceea ce reprezintă Trump ca politician și republican.

Chiar și în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2016, pe care Trump le-a câștigat, De Niro l-a numit pe miliardarul republican „porc”.

Și nici nu s-a limitat la acest comentariu. Actorul l-a definit pe Trump ca fiind „ratat”, „escroc”, „tip patetic”, „artist jegos”, „clovn care nu-și plătește impozitele”, „un ticălos”, „o persoană căreia nu-i pasă de nimic”.

De Niro l-a citat apoi pe fostul secretar de stat american Colin Powell, care l-a numit pe Trump este un „dezastru național”.

Tot în preajma alegerijlor din 2016, Robert De Niro le transmitea americanilor: „Sunt foarte îngrijorat de viitorul țării mele cu cineva ca Donald Trump la cârmă” și îndemna oamenii să voteze cu democrații.

La cei 82 de ani ai săi, Robert De Niro consideră că nu este prea târziu și a venit momentul să meargă mai departe. Și astfel, a contribuit la înființarea unei mișcări de opoziție numită „Defiance”, care se prezintă ca o platformă pentru organizarea „rezistenței pașnice, legale și hotărâte” împotriva a ceea ce fondatorii săi consideră abuzuri de putere prezidențiale.

„Defiance” poate fi tradus ca sfidare, rezistență deschisă sau nesupunere față de autoritate.

Cine sunt fondatorii mișcării

Fondatorii mișcării sunt, de fapt, Miles Taylor, fost republican și înalt oficial la DHS (Departamentul Securității Interne, echivalentul Ministerului de Interne) în timpul primului mandat al lui Donald Trump, și Xander Schultz, antreprenor și activist progresist.

Pentru a oferi mișcării lor o mai mare vizibilitate, l-au recrutat pe unul dintre cei mai vehemenți critici ai actualului ocupant al Casei Albe, Robert De Niro.

Sursă video: X/@MilesTaylorUSA

„Suntem cu toții devastați de ceea ce se întâmplă în țara noastră”, explică actorul într-un videoclip postat pe site-ul organizației. „A fost extrem de motivant să vedem atât de mulți oameni pe străzi în timpul demonstrațiilor recente, dar trebuie să facem mult mai mult.”

Apoi, comedianul își clarifică motivele pentru care se alătură: „Datorită Defiance, veți putea să vă alăturați unei comunități de oameni curajoși și să găsiți modalități de a riposta. Împreună, vom rezista liderilor care ne guvernează prin prostie, corupție și răzbunare. Alăturați-vă Defiance pentru a salva țara noastră.” Videoclipul se încheie cu fața lui Donald Trump mărită… cu un nas de porc.

