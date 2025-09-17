Într-o postare pe contul său de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a făcut un comentariu acid față de pompa de prost gust afișată în timpul vizitei președintelui american Donald Trump la Londra. Cunoscutul gazetar a făcut o comparație neașteptată între liderul de la Casa Albă și dictatorul Nicolae Ceaușescu.

Mai precis, Cristian Tudor Popescu și-a exprimat dezgustul față de ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie, în timpul vizitei de un lux orbitor al lui Donald Trump și al Primei Doamne a SUA la Londra.

De la Elisabeta a II-a la Regele Charles. Cum a încheiat Ceaușescu o afacere regală

Sub titlul „Între regi”, jurnalistul a făcut o comparație între „regele mârlan al României, N. Ceaușescu” și „regele mârlan al Americii, D. Trump”, ambii plimbați cu trăsura de regalitatea britanică și primiți cu mare fast de regele Charles, respectiv de regina Elisabeta a II-a în anul 1978.

Totul are o miză, spune Cristian Tudor Popescu, și anume că toată regia de prost gust are scopul de a obține de fiecare dată ceva de la cei plimbați cu caleașca.

„În 1978, monarhia britanică l-a invitat pe regele mârlan al României, N. Ceaușescu, și l-a plimbat în caleașcă cu regina Elisabeta a II-a ca să obțină fabricarea în România, cu credite luate de statul român de la bănci britanice, a 82 avioane de pasageri British Aerospace BAC 1-11, un tip deja uzat moral, pe care nu-l mai cumpăra nimeni, interzis de la zbor după 1990 din pricina zgomotului excesiv pe care îl producea”,a comentat Popescu.

Regele mârlan al Americii va evita subiectele grave

„Acum, monarhia britanică îl primește cu Pomp and Circumstance (pentru a doua oară, caz unic) pe regele mârlan al Americii, D. Trump. În întâlnirile la vârf care vor avea loc, nu se vor discuta subiecte de prost gust, ca Ucraina sau Gaza, se vor încheia în schimb o serie de contracte comerciale, cu care Marea Britanie speră să iasă mai bine decât Uniunea Europeană în târguielile cu HM Trump”, adaugă jurnalistul.

Donald Trump la Londra. Cum funcționează marketingul de tip Ordinul Jartierei

„Marketingul de stat al firmei „Crown, Charles & Co” funcționează din plin sub deviza Ordinului Jartierei, primit și de Maiestatea Sa Nicolae I Ceaușescu: „Honni soit qui mal y pense”, adică „Nu e rău să luăm bani de la mârlani”, își încheie CTP mesajul.

