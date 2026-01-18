Jurnalistul Piers Morgan îl ironizează pe Trump: „Marea Britanie ar trebui să răscumpere America”

Jurnalistul britanic Piers Morgan a lansat o replica satirică la adresa presiunilor președintelui american Donald Trump privind achiziționarea Groenlandei. Declarația acestuia a venit după ce Trump a amenințat cu tarife comerciale asupra Marii Britanii și a altor șapte țări europene care se opun dorinței lui de a prelua insula arctică. Tarifele sunt folosite ca pârghie de negociere pentru a forța un acord privind vânzarea Groenlandei către Statele Unite. Comentariul lui Morgan este considerat o glumă acidă menită să evidențieze absurditatea cererilor americane privind teritoriile altor state.

Piers Morgan a folosit limbajul lui Trump pentru a-l ironiza pe președintele american și a propus ca Marea Britanie să „răscumpere” America, argumentând că aceasta „a fost odată a noastră” și că mutarea ar consolida securitatea în Atlanticul de Nord.

„Marea Britanie ar trebui să răscumpere America. La urma urmei, a fost odată a noastră și ar consolida securitatea noastră în Atlanticul de Nord. Dacă nu ne-o vindeți, domnule președinte Trump, vom impune tarife vamale SUA și oricărei țări care vă susține în rezistența față de această înțelegere foarte bună. Corect?”, spune Piers Morgan.

