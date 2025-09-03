Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară”

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă, Kaja Kallas, a declarat miercuri că liderii Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord – care au apărut împreună la parada militară de la Beijing – reprezintă o „alianță autocratică” care contestă ordinea internațională bazată pe reguli.

„În timp ce liderii occidentali se adună pentru demersuri diplomatice, o alianță autocratică, în căutarea unei căi rapide către o nouă ordine mondială”, le-a declarat reporterilor Kallas, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate, la Bruxelles.

Președintele rus Vladimir Putin și liderul Coreei de Nord Kim Jong Un l-au flancat pe președintele chinez Xi Jinping, la evenimentul care marca aniversarea sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

„Uitându-ne la președintele Xi alături de liderii Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la Beijing astăzi, aceasta nu este doar o perspectivă anti-occidentală: aceasta este o provocare directă la adresa sistemului internațional construit pe reguli”.

„Nu este doar ceva simbolic. Războiul Rusiei în Ucraina este susținut de sprijinul chinez. Acestea sunt realități cu care Europa trebuie să se confrunte acum,” a mai declarat șeful diplomației europene, notează Reuters.

„Ne confruntăm cu încercări deliberate de a schimba ordinea internațională”, a spus Kallas, într-un discurs ulterior. „China și Rusia vorbesc, de asemenea, despre a prelua împreună inițiativa pentru a face schimbări care nu au mai fost văzute de o sută de ani și despre revizuirea ordinii globale de securitate”.

Kaja Kallas a mai spus că Europa trebuie să-și exercite mai bine „puterea geopolitică” în fața tulburărilor globale.

„O nouă ordine globală este pe cale să apară”, a mai spus Kallas. „Ea nu va fi modelată fără Europa, dar va fi modelată de ceea ce Europa este dispusă să facă, dacă suntem dispuși să recunoaștem necesitatea ca Europa să joace un rol geopolitic.”

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Donald Trump spune că este dezamăgit de Vladimir Putin, dar nu este îngrijorat de relațiile tot mai apropiate dintre Rusia și China