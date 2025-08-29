Prima pagină » Știri externe » Diplomatul șef al Uniunii Europene pledează pentru impunerea de sancțiuni SECUNDARE Rusiei

Diplomatul șef al Uniunii Europene pledează pentru impunerea de sancțiuni SECUNDARE Rusiei

29 aug. 2025, 19:22, Știri externe
Diplomatul șef al Uniunii Europene pledează pentru impunerea de sancțiuni SECUNDARE Rusiei

Kaja Kallas, diplomatul șef al Uniunii Europene, a declarat că sancțiunile secundare și măsurile care vizează sectorul energetic al Rusiei ar fi cele mai eficiente instrumente în limitarea capacității Moscovei de a purta război împotriva Ucrainei.

Atacul Rusiei asupra Kievului din această săptămână, care a afectat și sediul reprezentanței UE din capitala Ucrainei, este încă un motiv pentru a crește presiunea asupra Rusiei, le-a spus Kallas reporterilor la Copenhaga vineri, înainte de o întâlnire informală a miniștrilor Apărării.

Bloomberg a relatat anterior că UE se gândește la utilizarea sancțiunilor secundare pentru a împiedica țările terțe să ajute Kremlinul să ocolească sancțiunile existente, precum și măsuri suplimentare privind sectorul rus de petrol și gaze dar și cel financiar.

„Lucrăm la următorul pachet, există mai multe opțiuni pe masă”, a spus Kallas. „Desigur, ceea ce îi va afecta cel mai mult sunt sancțiunile asupra energiei și sancțiunile secundare pe care americanii le-au impus, de exemplu, dar și serviciile financiare”.

Sâmbătă, discuții despre utilizarea instrumentului anti-eludare

Miniștrii de Externe sunt așteptați să discute sâmbătă despre utilizarea așa-numitului instrument anti-eludare. Adoptat în 2023, dar încă nefolosit, acest instrument poate interzice exportul, furnizarea sau transferul anumitor bunuri către țări terțe despre care se crede că contribuie la eludarea sancțiunilor.

Ei vor discuta, de asemenea, despre cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE, care se așteaptă deocamdată să se concentreze în principal pe răpirea copiilor ucraineni de către Rusia.

UE contribuie la efortul de război al Ucrainei printr-o „misiune de instruire, o misiune militară și sprijinirea industriei de apărare” a Ucrainei, a adăugat Kallas.

„Discutăm astăzi despre cum să schimbăm mandatul tuturor acestor misiuni pentru a fi pregătiți după orice acord de pace care va fi pus în aplicare”, a spus ea.

Kallas a adăugat că aceasta ar fi contribuția blocului la garanțiile de securitate. Acest lucru ar presupune antrenarea soldaților ucraineni în Ucraina și nu în străinătate, așa cum s-a făcut până acum.

Belgia ar putea trimite trupe în Ucraina, după încetarea focului

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, le-a declarat reporterilor la Copenhaga că este posibil ca țara sa să trimită trupe în Ucraina, după încetarea focului.

Deocamdată, accentul principal va rămâne pe sporirea capacității Ucrainei de a se apăra. O întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin este puțin probabil să se materializeze, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz.

Tot joi, Departamentul de Stat american a aprobat cererea Kievului de a cumpăra mii de rachete cu rază lungă de acțiune, în valoare de până la 825 de milioane de dolari, finanțate de guvernele Danemarcei, Olandei și Norvegiei, precum și de SUA.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a promovat ceea ce el a numit „modelul danez”, în care țările finanțează achizițiile de arme care pot fi produse în Ucraina dar pentru care lipsesc fondurile. El a estimat că există o capacitate de producție de armament de 17 miliarde de dolari în Ucraina care nu este finanțată.

„Astăzi, este necesar să emitem un apel clar: prea puține țări aduc o contribuție substanțială la consolidarea industriei de apărare a Ucrainei”, a spus el.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Macron condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /Există „DISTANȚĂ” între pozițiile președintelui Putin

Macron cere sancțiuni MASIVE contra Rusiei /„Putin l-a luat în derâdere pe Trump, acest lucru nu poate rămâne fără răspuns”

Citește și

EXTERNE Marco Rubio anunță închiderea agenției USAID /„Am economisit zeci de miliarde de dolari”
20:44
Marco Rubio anunță închiderea agenției USAID /„Am economisit zeci de miliarde de dolari”
EXTERNE Senator american: Taiwanul are DREPTUL să fie liber și să își păstreze autodeterminarea
19:33
Senator american: Taiwanul are DREPTUL să fie liber și să își păstreze autodeterminarea
ULTIMA ORĂ VIDEO | Macron cere sancțiuni MASIVE contra Rusiei /„Putin l-a luat în derâdere pe Trump, acest lucru nu poate rămâne fără răspuns”
18:58
VIDEO | Macron cere sancțiuni MASIVE contra Rusiei /„Putin l-a luat în derâdere pe Trump, acest lucru nu poate rămâne fără răspuns”
EXTERNE Ambasadorul Rusiei, convocat de MAE pentru a i se comunica denunțarea României asupra ultimelor bombardamente ruse din Ucraina
18:54
Ambasadorul Rusiei, convocat de MAE pentru a i se comunica denunțarea României asupra ultimelor bombardamente ruse din Ucraina
VIDEO Macron condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /Există „DISTANȚĂ” între pozițiile președintelui Putin
18:21
Macron condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /Există „DISTANȚĂ” între pozițiile președintelui Putin
EXTERNE Imagini alterate cu Giorgia Meloni și alți politiciene în ipostaze obscene, postate pe un forum porno/ „Acest forum instigă la viol, trebuie închis”
17:46
Imagini alterate cu Giorgia Meloni și alți politiciene în ipostaze obscene, postate pe un forum porno/ „Acest forum instigă la viol, trebuie închis”
Mediafax
Vacanțele pe litoral se ieftinesc! Cât costă acum o noapte de cazare în Mamaia, la un hotel de 3 stele
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
Mediafax
Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă
Click
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Cancan.ro
Andrei i-a dat fatala Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
Demisie de răsunet în televiziunea din România. A rupt contractul după 14 ani: S-a terminat! Evoluez
Evz.ro
Inteligența Artificială îi lasă mai ales pe tineri fără joburi
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Asteroizii Bennu și Ryugu ar putea proveni din aceeași lume distrusă
POLITICĂ Bogdan Ivan: Acești frânari care blochează România trebuie să plece acasă
20:47
Bogdan Ivan: Acești frânari care blochează România trebuie să plece acasă
ACTUALITATE Promovări în familia Miruță. La două luni după ce capul familiei a ajuns ministru, soția useristului este numită șefă la Spitalul din Târgu Jiu
20:35
Promovări în familia Miruță. La două luni după ce capul familiei a ajuns ministru, soția useristului este numită șefă la Spitalul din Târgu Jiu
EDUCAȚIE Ministrul Educației și-a angajat o consilieră care a fost fotomodel. Tânăra a fost prezentată drept „vocea studenților” la o dezbatere prezidențială
20:03
Ministrul Educației și-a angajat o consilieră care a fost fotomodel. Tânăra a fost prezentată drept „vocea studenților” la o dezbatere prezidențială
GUVERN ASF, ANRE și ANCOM vor avea indemnizațiile reduse cu 30%, anunță Mihai Jurca
19:52
ASF, ANRE și ANCOM vor avea indemnizațiile reduse cu 30%, anunță Mihai Jurca
ECONOMIE Nazare anunță că pachetul 2 fiscal are un impact bugetar de 3,7 miliarde de lei
19:47
Nazare anunță că pachetul 2 fiscal are un impact bugetar de 3,7 miliarde de lei
POLITICĂ Reformă în premieră în spitale. Ministrul Sănătății anunță că șefii de secție vor fi numiți prin CONCURS, nu direct de universități
19:46
Reformă în premieră în spitale. Ministrul Sănătății anunță că șefii de secție vor fi numiți prin CONCURS, nu direct de universități