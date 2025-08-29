Diplomatul șef al Uniunii Europene pledează pentru impunerea de sancțiuni SECUNDARE Rusiei

Kaja Kallas, diplomatul șef al Uniunii Europene, a declarat că sancțiunile secundare și măsurile care vizează sectorul energetic al Rusiei ar fi cele mai eficiente instrumente în limitarea capacității Moscovei de a purta război împotriva Ucrainei.

Atacul Rusiei asupra Kievului din această săptămână, care a afectat și sediul reprezentanței UE din capitala Ucrainei, este încă un motiv pentru a crește presiunea asupra Rusiei, le-a spus Kallas reporterilor la Copenhaga vineri, înainte de o întâlnire informală a miniștrilor Apărării.

Bloomberg a relatat anterior că UE se gândește la utilizarea sancțiunilor secundare pentru a împiedica țările terțe să ajute Kremlinul să ocolească sancțiunile existente, precum și măsuri suplimentare privind sectorul rus de petrol și gaze dar și cel financiar.

„Lucrăm la următorul pachet, există mai multe opțiuni pe masă”, a spus Kallas. „Desigur, ceea ce îi va afecta cel mai mult sunt sancțiunile asupra energiei și sancțiunile secundare pe care americanii le-au impus, de exemplu, dar și serviciile financiare”.

Sâmbătă, discuții despre utilizarea instrumentului anti-eludare

Miniștrii de Externe sunt așteptați să discute sâmbătă despre utilizarea așa-numitului instrument anti-eludare. Adoptat în 2023, dar încă nefolosit, acest instrument poate interzice exportul, furnizarea sau transferul anumitor bunuri către țări terțe despre care se crede că contribuie la eludarea sancțiunilor.

Ei vor discuta, de asemenea, despre cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE, care se așteaptă deocamdată să se concentreze în principal pe răpirea copiilor ucraineni de către Rusia.

UE contribuie la efortul de război al Ucrainei printr-o „misiune de instruire, o misiune militară și sprijinirea industriei de apărare” a Ucrainei, a adăugat Kallas.

„Discutăm astăzi despre cum să schimbăm mandatul tuturor acestor misiuni pentru a fi pregătiți după orice acord de pace care va fi pus în aplicare”, a spus ea.

Kallas a adăugat că aceasta ar fi contribuția blocului la garanțiile de securitate. Acest lucru ar presupune antrenarea soldaților ucraineni în Ucraina și nu în străinătate, așa cum s-a făcut până acum.

Belgia ar putea trimite trupe în Ucraina, după încetarea focului

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, le-a declarat reporterilor la Copenhaga că este posibil ca țara sa să trimită trupe în Ucraina, după încetarea focului.

Deocamdată, accentul principal va rămâne pe sporirea capacității Ucrainei de a se apăra. O întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin este puțin probabil să se materializeze, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz.

Tot joi, Departamentul de Stat american a aprobat cererea Kievului de a cumpăra mii de rachete cu rază lungă de acțiune, în valoare de până la 825 de milioane de dolari, finanțate de guvernele Danemarcei, Olandei și Norvegiei, precum și de SUA.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a promovat ceea ce el a numit „modelul danez”, în care țările finanțează achizițiile de arme care pot fi produse în Ucraina dar pentru care lipsesc fondurile. El a estimat că există o capacitate de producție de armament de 17 miliarde de dolari în Ucraina care nu este finanțată.

„Astăzi, este necesar să emitem un apel clar: prea puține țări aduc o contribuție substanțială la consolidarea industriei de apărare a Ucrainei”, a spus el.

