Donald Trump spune că este dezamăgit de Vladimir Putin, dar nu este îngrijorat de relațiile tot mai apropiate dintre Rusia și China

Andrei Văcaru
03 sept. 2025, 14:55, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că este „foarte dezamăgit” de președintele rus, Vladimir Putin, și a adăugat, fără a oferi mai multe detalii, că Administrația sa intenționează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul deceselor cauzate de agresiunea Rusiei din Ucraina.

Liderul american a mai spus că nu este îngrijorat de relațiile apropiate dintre Rusia și China, evidențiate în ultimele zile prin discuțiile dintre Putin și omologul său chinez, Xi Jinping, arată Reuters.

Trump a organizat un summit cu Putin în Alaska la mijlocul lunii august și ulterior s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri ai Uniunii Europene și NATO.

În urma acestor întâlniri, Trump a declarat că se așteaptă ca Zelenski și Putin să aibă o întâlnire bilaterală înainte de o întâlnire trilaterală la care să participe și el. Zelenski a declarat că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica o întâlnire între el și Putin, în timp ce Rusia susține că agenda pentru o astfel de întâlnire nu este încă în discuție.

„Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta, și vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască”, a declarat Trump într-un interviu acordat marți.

Trump i-a spus lui Zelenski că Washingtonul va ajuta la garantarea securității Ucrainei în orice acord. Trump a reînnoit, de asemenea, amenințarea că va impune noi sancțiuni Rusiei dacă nu se înregistrează progrese către o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina.

Rusia ocupă în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei. Kievul se opune ideii de a recunoaște legal orice teritoriu ucrainean ca fiind rusesc, dar a recunoscut tacit că aproape sigur va trebui să accepte unele pierderi teritoriale de facto, mai arată cursa citată.

Donald Trump nu este îngrijorat de apropierea dintre Moscova și Beijing

Trump a fost întrebat în interviu dacă este îngrijorat „de formarea unei axe împotriva Statelor Unite, formată din China și Rusia”.

„Nu sunt deloc îngrijorat… Avem cea mai puternică armată din lume, de departe. Nu și-ar folosi niciodată armata împotriva noastră. Credeți-mă”, a spus el.

Președintele chinez, Xi Jinping, l-a primit pe Putin marți pentru discuții în China, numindu-l pe liderul de la Kremlin „vechiul meu prieten”.

Xi a purtat, de asemenea, discuții luni cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, a cărui țară a fost vizată de Trump din cauza achizițiilor sale de petrol rusesc.

