Un consilier al KREMLINULUI respinge acuzațiile făcute de Trump/ „Nimeni nu a intenționat să conspire împotriva Statelor Unite”

Președinții Rusiei, Chinei și Coreei de Nord, Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un nu conspiră împotriva Statelor Unite, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, comentând acuzațiile președintelui american, Donald Trump.

„Aș dori să spun că nimeni nu a intenționat să conspire împotriva Statelor Unite. Mai mult, pot spune că toată lumea înțelege rolul pe care Statele Unite, Administrația Trump și președintele Donald Trump îl joacă în narativele globale de astăzi”, a declarat Ușakov, citat de agenția de presă TASS.

Trump a transmis pe platforma de socializare Truth Social un mesaj în care i se adresa președintelui chinez, acuzându-l că pune la cale o conspirație împotriva SUA, alături de Vladimir Putin și Kim Jong-Un.

„Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong-Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite”, a transmis Trump.

Liderii Rusiei, Chinei și Coreei de Nord s-au întâlnit la Beijing

Xi Jinping a organizat cea mai mare paradă militară din China, miercuri, pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial. Xi Jinping a fost surprins îmbrăcat într-un costum care amintește de cel al lui Mao Zedong și i-a întâmpinat pe Vladimir Putin, președintele Rusiei, pe Kim Jong-Un, președintele nord-coreean, și pe alți lideri mondiali care s-au alăturat pentru a comemora sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

De asemenea, Vladimir Putin a purtat o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un, mulțumindu-i pentru trimiterea de trupe pe teritoriul ucrainean.

„Aș dori să vă mulțumesc în numele poporului rus pentru participarea noastră comună la lupta împotriva neonazismului contemporan”, a declarat Putin, reluându-și discursul pentru a justifica ofensiva din Ucraina, lansată în 2022.

Foto: Profimedia

