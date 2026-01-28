Kaja Kallas, șefa diplomației UE: Europa nu mai este centrul de gravitație al Washingtonului. Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană”

Alianța Nord-Atlantică trebuie să devină „mai europeană”, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o perioadă când președintele american Donald Trump lasă să planeze dubiile asupra viitorului relației transatlantice, relatează Reuters.

„Într-un moment când Statele Unite privesc dincolo de Europa, NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-și menține forța. Și pentru asta Europa trebuie să acționeze”, a declarat șefa diplomației europene în timpul unui discurs la Agenția Europeană de Apărare (EDA) de la Bruxelles.

„Europa nu mai este principalul centru de gravitație al Washingtonului. Această schimbare este în desfășurare de ceva timp. Asta înseamnă că Europa trebuie să se consolideze” în materie de apărare și securitate, a precizat ea.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat luni europenii cu privire la iluzia unei apărări strict europene, fără Statele Unite.

„Și dacă cineva mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblul său, se poate apăra fără SUA, continuați să visați. Nu vom putea face asta, avem nevoie unii de ceilalți”, a adăugat Rutte.

„Doresc să fiu clară: vrem legături transatlantice solide. Statele Unite vor rămâne partenerul și aliatul Europei, dar Europa trebuie să se adapteze la noile realități”, a subliniat miercuri Kallas.

„Industria europeană pur și simplu trebuie să producă. De ce? Pentru că altfel banii vor pleca în străinătate, către industriile care pot face asta”, a accentuat reprezentanta Comisiei Europene.

Totodată, comisarul european pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius a insistat că „trebuie să ne construim foarte rapid independența în materie de apărare, fără amânări și fără scuze”.

