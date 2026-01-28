Prima pagină » Știri externe » Premierul slovac în război cu Politico. Publicația a scris că Robert Fico a plecat din SUA „traumatizat” de starea mentală a lui Donald Trump. Fico susține că totul e o minciună și acuză publicația

28 ian. 2026, 12:37, Știri externe
Robert Fico a intrat în război cu POLITICO după ce aceștia au publicat un articol în care se menționează că premierul Slovaciei le-ar fi mărturisit colegilor săi din Uniunea Europeană că a rămas șocat de starea de spirit și de comportamentul președintelui Donald Trump în timpul întrevederii dintre cei doi de la Mar-a-Lago, din 17 ianuarie. Fico a părut „traumatizat” de întâlnirea sa cu Trump, a declarat un diplomat european. Mai mult, premierul slovac l-a caracterizat pe președintele SUA ca fiind „nebun”, scrie POLITICO. Premierul slovac a ripostat cu o postare acidă pe pagina de socializare X.

Donald Trump este un om „periculos”, scrie POLITICO

Robert Fico, un aliat al lui Donald Trump, le-a spus liderilor europeni la summit-ul extraordinar al UE din 22 ianuarie, organizat pe fondul tensiunilor legate de propunerea lui Trump privind Groenlanda, că este îngrijorat de modul în care președintele Statelor Unite i-a vorbit, au declarat mai mulți diplomați pentru publicația POLITICO.

Fico a folosit cuvântul „periculos” pentru a descrie cum a apărut președintele SUA în timpul întâlnirii față în față dintre cei doi. Prim-ministrul slovac a făcut aceste remarci într-o întâlnire informală între unii lideri și oficiali ai UE. Deși niciunul dintre diplomații care au vorbit pentru POLITICO nu au fost prezenți la această întâlnire, cei care au participat i-au informat separat pe aceștia cu privire la conținutul conversației.

Robert Fico părea „traumatizat” de întâlnirea sa cu Trump, a menționat un diplomat european, în timp ce un altul spune că premierul slovac l-ar fi caracterizat pe liderul american ca fiind „nebun”.

Robert Fico reacționează dur la acuzele POLITICO

„Resping cu fermitate minciunile portalului liberal POLITICO, plin de ură și pro-Bruxelles. […] Chiar ieri, a trebuit să resping minciunile noii vedete liberale maghiare pro-Bruxelles, P. Magyar. Mai puțin de 24 de ore mai târziu, trebuie să resping cu tărie minciunile portalului POLITICO despre modul în care am evaluat întâlnirea mea cu președintele SUA, D. Trump, la un summit informal de la Bruxelles. Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu există martori, dar nimic nu a împiedicat portalul POLITICO să vină cu minciuni”, a spus premierul slovac într-o postare pe pagina de socializare X.

„Nu am vorbit la summitul informal de la Bruxelles, așa cum fac alți prim-miniștri. De exemplu, niciunul din partea V4. Am criticat deschis acest summit, pregătirea și convocarea sa. La summit, nu am vorbit informal cu niciun prim-ministru sau președinte despre vizita mea în SUA. A existat un efort persistent de a-mi zădărnici vizita în SUA, așa cum a fost cazul vizitei mele în Rusia, unde unele state membre ale UE nici măcar nu mi-au permis să zbor peste teritoriul lor!”, a completat Robert Fico în postarea de pe X.

Reacția Casei Albe: „Fake news” venit de la diplomați anonimi

Mai mult, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Anna Kelly, a respins aceste informații drept „fake news” provenit de la diplomați anonimi.

„Aceasta este o știre absolut falsă de la diplomați europeni anonimi care încearcă să fie relevanți. Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă”, a spus Anna Kelly.

Un oficial de rang înalt din administrația de la Washington, prezent la întâlnirea cu Trump și Fico, care a oferit anonimat pentru a descrie conversația, a declarat că nu își amintește de momente stânjenitoare sau schimburi de replici distorsionate.

