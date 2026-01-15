Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, într-o conversație informală cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, a declarat în glumă că, deși nu este mare fană a băuturii, acum ar putea fi momentul să înceapă, având în vedere evenimentele din întreaga lume, scrie POLITICO.

Declarația, destul de nefericită, a fost făcută de Kallas în timpul unei discuții informale care a avut loc după ce europarlamentarii au început să se felicite reciproc. Potrivit POLITICO, afirmația șefei politicii externe a Uniunii Europene a venit în jurul aceleiași ore în care miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei s-au întâlnit cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul de stat, Marco Rubio. Oficialii din Danemarca și Groenlanda s-au întâlnit cu administrația Trump pentru a discuta despre amenințările președintelui american cu privire la preluarea insulei arctice.

Diplomatul principal al UE, care coordonează politica externă a blocului în numele celor 27 de guverne și al Comisiei Europene, a făcut gluma la o ședință a Conferinței președinților, întâlnirea liderilor facțiunilor parlamentare. Comentariul ei a venit după ce deputații europeni de vârf au început să-și ureze unul altuia Anul Nou. Potrivit martorilor, aceiași deputați au adăugat că, din cauza evenimentelor din lume, sărbătoarea nu a fost una foarte veselă.

Având în vedere temerile potrivit cărora Donald Trump ar putea pune presiune mai mare pentru anexarea Groenlandei, protestele violente împotriva regimului din Iran, conflictele în desfășurare din Ucraina și Gaza, dar și operațiunea SUA din Venezuela, geopolitic a devenit cea mai presantă problemă a Uniunii Europene.

