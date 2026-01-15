Prima pagină » Știri externe » Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem

15 ian. 2026, 12:50, Știri externe
Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, într-o conversație informală cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, a declarat în glumă că, deși nu este mare fană a băuturii, acum ar putea fi momentul să înceapă, având în vedere evenimentele din întreaga lume, scrie POLITICO.

Declarația, destul de nefericită, a fost făcută de Kallas în timpul unei discuții informale care a avut loc după ce europarlamentarii au început să se felicite reciproc. Potrivit POLITICO, afirmația șefei politicii externe a Uniunii Europene a venit în jurul aceleiași ore în care miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei s-au întâlnit cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul de stat, Marco Rubio. Oficialii din Danemarca și Groenlanda s-au întâlnit cu administrația Trump pentru a discuta despre amenințările președintelui american cu privire la preluarea insulei arctice.

Diplomatul principal al UE, care coordonează politica externă a blocului în numele celor 27 de guverne și al Comisiei Europene, a făcut gluma la o ședință a Conferinței președinților, întâlnirea liderilor facțiunilor parlamentare. Comentariul ei a venit după ce deputații europeni de vârf au început să-și ureze unul altuia Anul Nou. Potrivit martorilor, aceiași deputați au adăugat că, din cauza evenimentelor din lume, sărbătoarea nu a fost una foarte veselă.

Având în vedere temerile potrivit cărora Donald Trump ar putea pune presiune mai mare pentru anexarea Groenlandei, protestele violente împotriva regimului din Iran, conflictele în desfășurare din Ucraina și Gaza, dar și operațiunea SUA din Venezuela, geopolitic a devenit cea mai presantă problemă a Uniunii Europene.

Recomandările autorului:

Trump susține că Zelenski, nu Putin, amână un acord de pace cu Ucraina. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”

Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii

Factorul „Trump” și o mare dilemă la Moscova. Iranul, aliatul Rusiei, se află în dificultate, dar viitoarele mutări ale Kremlinului sunt greu de anticipat

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii
12:08
Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii
INEDIT „Asigurare de iubire”, înainte de nuntă. Câți bani a primit o femeie de 30 de ani din China, după eveniment
11:30
„Asigurare de iubire”, înainte de nuntă. Câți bani a primit o femeie de 30 de ani din China, după eveniment
ANALIZA de 10 Factorul „Trump” și o mare dilemă la Moscova. Iranul, aliatul Rusiei, se află în dificultate, dar viitoarele mutări ale Kremlinului sunt greu de anticipat
10:00
Factorul „Trump” și o mare dilemă la Moscova. Iranul, aliatul Rusiei, se află în dificultate, dar viitoarele mutări ale Kremlinului sunt greu de anticipat
CONTROVERSĂ Ar funcționa atacurile aeriene ale SUA împotriva Iranului? „Puterea aeriană, nesusținută terestru, s-a dovedit a fi un instrument imperfect de-a lungul timpului”
09:00
Ar funcționa atacurile aeriene ale SUA împotriva Iranului? „Puterea aeriană, nesusținută terestru, s-a dovedit a fi un instrument imperfect de-a lungul timpului”
EXTERNE Premieră în spațiu. NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională
08:45
Premieră în spațiu. NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională
FLASH NEWS 🚨 Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american
08:26
🚨 Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american
Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
CONTROVERSĂ Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
12:56
Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
FLASH NEWS Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
12:52
Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
IMOBILIARE Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
12:38
Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
ECONOMIE INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
12:31
INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
FLASH NEWS Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
12:29
Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
EVENIMENT Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București
12:28
Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București

Cele mai noi

Trimite acest link pe