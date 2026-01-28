Prima pagină » Știri externe » După premierul Canadei, Keir Starmer merge la Beijing pentru a încheia un parteneriat pragmatic cu chinezii. Prim-ministrul caută un „reset” economic

28 ian. 2026, 14:43, Știri externe
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a ajuns miercuri la Beijing, fiind prima vizită a unui lider britanic în China în ultimii opt ani. Starmer are pe agenda „resetarea” relațiilor bilaterale și trecerea de la o perioadă de tensiuni la un parteneriat pragmatic și constant, scrie Reuters. Principalul obiectiv al Londrei în contextul acestei vizite oficiale este stimularea economiei britanice prin colaborarea cu a doua cea mai mare economie a lumii.

Keir Starmer a început miercuri prima vizită în China a unui prim-ministru britanic din ultimii 8 ani cu scopul consolidării legăturilor politice și de afaceri cu Beijingul, dar și datorită relațiilor tot mai reci dintre țările occidentale și Statele Unite.

Vizita are loc într-un moment delicat, în care Marea Britanie încearcă să navigheze între interesele economice din China și relația cu SUA, mai ales în contextul presiunilor comerciale venite din partea administrației Donald Trump.

Starmer, a cărui abordare față de China a fost criticată de unii politicieni britanici și americani, a declarat că Marea Britanie trebuie să rămână vigilentă cu privire la potențialele amenințări la adresa securității, dar nu își poate permite să ignore oportunitățile oferite de a doua cea mai mare economie a lumii.

„Nu are sens să ne băgăm capul în pământ și să-l îngropăm în nisip când vine vorba de China, este în interesul nostru să ne implicăm”, a declarat Starmer jurnaliștilor din avion care îl însoțesc în China.

Starmer este însoțit în China de aproximativ 60 de lideri de afaceri și reprezentanți culturali, inclusiv din sectoarele financiar, farmaceutic și auto. În cadrul vizitei de patru zile, premierul britanic se va întâlni cu președintele chinez, Xi Jinping, și cu premierul Li Qiang. Vineri, acesta va călători la Shanghai pentru discuții cu liderii de afaceri locali.

Este China o alternativă la Statle Unite?

Țările din Occident au început să se angajeze într-o avalanșă de colaborări diplomatice cu China, în contextul în care acestea încearcă să se protejeze de imprevizibilitatea Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump.

Anterior, prim-ministrul Canadei a întreprins o vizită în China în urma căreia Mark Carney a marcat o resetare diplomatică și economică majoră între cele două țări. Carney și Xi Jinping au încheiat cu această ocazie un parteneriat strategic important, despre care premierul canadian a spus că este mai previzibil decât cel cu SUA, în contextul tensiunilor comerciale cu administrația Trump.

Ca replică la vizita lui Mark Carney în China, Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune tarife vamale de 100% asupra bunurilor canadiene ca răspuns la acordul comercial cu China.

În acest context, Keir Starmer a anunțat că Marea Britanie ar putea continua să consolideze legăturile economice cu China, fără a-l înfuria pe Trump, datorită istoriei îndelungate a țării sale de colaborare strânsă cu Statele Unite.

„Relația pe care o avem cu SUA este una dintre cele mai strânse relații pe care le avem în domeniul apărării, securității, informațiilor, dar și al comerțului și al multor altor domenii”, a spus Starmer.

