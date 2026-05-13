Kate Middleton, în Italia, la prima vizită oficială după boală

Kate Middleton a ajuns în Italia pentru prima sa vizită oficială după problemele de sănătate din ultimele luni. Prințesa de Wales se află la Reggio Emilia, oraș cunoscut la nivel internațional pentru modelul său educațional destinat copiilor mici, unde va vizita și mai multe grădinițe.

Vizita marchează prima călătorie oficială a Prințesei de Wales după perioada de recuperare. Reprezentanții Palatului Kensington au evitat să ofere detalii despre starea sa de sănătate, precizând doar că aceasta urmărește să mențină un echilibru între viața publică și cea privată și că a revenit treptat în activitatea publică în ultimele luni.

Kate Middleton revine într-o țară pe care o cunoaște bine, după ce a locuit în Italia timp de 3 ani, în perioada studiilor.

Vizita are ca obiectiv explorarea „Reggio Approach”, metoda educațională dezvoltată în perioada postbelică, recunoscută internațional pentru modul în care abordează educația timpurie.

„Cu această primă vizită în Italia, Prințesa intenționează să inaugureze o serie de vizite internaționale regulate pentru a promova o misiune globală axată pe copilăria timpurie”, au declarat Prințesa de Wales, Kate Middleton, purtător de cuvânt al Palatului Kensington, și Christian Guy, director executiv al Centrului pentru Copilăria Timpurie al Fundației Regale, la Centrul Internațional Loris Malaguzzi din Reggio Emilia, unde Kate este așteptată să studieze „Reggio Approach”.

„Prințesa și-a exprimat dorința de a vedea direct abordările Reggio și apoi de a aduce expertiza înapoi în Marea Britanie”, a adăugat Palatul Kensington, menționând că Kate „s-a dedicat pe deplin abordărilor legate de copilărie în ultimii 15 ani. De asemenea, a discutat despre asta cu Prințul William și este nerăbdătoare să facă această vizită, deoarece este o problemă care îi este dragă și dorește să sporească gradul de conștientizare a publicului”.

Programul vizitei în Italia

Kate Middleton va sosi în jurul prânzului în Piazza Prampolini, unde va fi întâmpinată de primarul Marco Massari, care îi va înmâna steagul Italiei. Prințesa va saluta publicul și se va întâlni cu aproximativ 50 de copii din două grădinițe locale.

Pentru eveniment au fost stabilite măsuri de securitate, iar accesul în piață va fi permis începând cu ora 10:30, prin puncte de control. Ulterior, Kate Middleton va vizita Centrul Internațional Loris Malaguzzi, sediul Reggio Emilia Approach, iar programul vizitei va continua și joi.

