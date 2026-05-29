Prima pagină » Știri externe » Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“

Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“

Melania Agiu
Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, anunță că incidentul privind drona rusească care s-a prăbușit, noaptea trecută, la Galați, reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO. Potrivit oficialului, Regatul Unit condamnă, fără rezerve, astfel de atacuri.

„Noaptea trecută, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României și a lovit o clădire de locuințe, rănind civili. Aceasta reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și atacurile asupra civililor și infrastructurii civile amenință securitatea întregului nostru continent. Regatul Unit condamnă fără rezerve astfel de atacuri.“, a transmis premierul britanic.

Conform acestuia, Rusia a demonstrat, de nenumărate ori, că nu are niciun respect pentru viața civililor, pentru dreptul internațional sau pentru suveranitatea vecinilor săi.

„Nu trebuie să se permită ca această situație să continue. Suntem alături de Ucraina, de România și de toți aliații noștri din NATO în fața agresiunii continue a Rusiei.“, a mai transmis Keir Starmer.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”

Oana Gheorghiu: Fac un apel public la responsabilitate către toți parlamentarii PSD-AUR și sateliții: Opriți-vă din sabotarea apărării României!

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
16:18
Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
NEWS ALERT Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
15:36
Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
TENSIUNI Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”
15:29
Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”
REACȚIE Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan
15:24
Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan
NEWS ALERT Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța
15:13
Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța
REACȚIE Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
14:41
Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
A fost descoperit un nou melc de mare mic și colorat

Cele mai noi

Trimite acest link pe