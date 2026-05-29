Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, anunță că incidentul privind drona rusească care s-a prăbușit, noaptea trecută, la Galați, reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO. Potrivit oficialului, Regatul Unit condamnă, fără rezerve, astfel de atacuri.

„Noaptea trecută, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României și a lovit o clădire de locuințe, rănind civili. Aceasta reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și atacurile asupra civililor și infrastructurii civile amenință securitatea întregului nostru continent. Regatul Unit condamnă fără rezerve astfel de atacuri.“, a transmis premierul britanic.

Conform acestuia, Rusia a demonstrat, de nenumărate ori, că nu are niciun respect pentru viața civililor, pentru dreptul internațional sau pentru suveranitatea vecinilor săi.

„Nu trebuie să se permită ca această situație să continue. Suntem alături de Ucraina, de România și de toți aliații noștri din NATO în fața agresiunii continue a Rusiei.“, a mai transmis Keir Starmer.

