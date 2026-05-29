Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria

Prem-ministrul Ungariei, Péter Magyar, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit, vineri, la Bruxelles, asupra „deblocării unei sume de 16,4 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 6000 de miliarde de forinți din fondurile europene înghețate ale Ungariei“. Potrivit oficialului de la Budapesta, Uniunea Europeană nu a acordat până acum Ungariei fondurile de miliarde de forinți care i se cuveneau din cauza corupției.

„Am încheiat un acord istoric”, a declarat șeful guvernului maghiar, relatează 24.hu.

El a reamintit că, în timpul campaniei electorale, unul dintre angajamentele principale ale partidului Tisza a fost acela de a „aduce acasă fondurile europene care se cuvin poporului maghiar”. Șeful Guvernului de la Budapesta, care a preluat mandatul la începutul acestei luni, a adăugat că guvernul Orbán a mințit în privința motivului înghețării fondurilor europene.

„Adevăratul motiv pentru care Uniunea nu a fost în măsură să acorde fondurile a fost corupția”, a declarat Magyar. Într-adevăr, în UE „era de neimaginat ca un prim-ministru și familia sa să fie implicați într-un caz de corupție în valoare de câteva mii de miliarde.“

Péter Magyar a subliniat: ne-au fost suficiente 3-4 săptămâni pentru ceea ce echipei lui Orbán nu i-au ajuns nici măcar ani întregi. „Am ajuns la un acord cu privire la toate aspectele care permit poporului maghiar să aibă acces la fondurile care îi revin”.

Magyar a menționat că vor fi deblocate fonduri de coeziune în valoare de peste 4 miliarde de euro, care vor fi alocate pentru dezvoltarea sectorului medical, social, de mediu și al transporturilor.

Premierul maghiar a menționat, de asemenea, o sumă de 2,2 miliarde de forinți destinată dezvoltării educației. Se vor aloca 1,5 miliarde de forinți pentru dezvoltarea rețelelor electronice și a tehnologiilor, iar sume uriașe vor putea fi cheltuite și pentru construirea de locuințe sociale.

„Am convenit cu prim-ministrul Ungariei asupra unui cadru de finanțare sigur și solid, care oferă posibilitatea de a debloca 10 miliarde de euro pentru Ungaria, sub rezerva adoptării reformelor și a realizării investițiilor”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, vineri, la Bruxelles, în cadrul conferinței de presă susținute împreună cu Péter Magyar.

Președinta Comisiei Europene a apreciat schimbările politice din Ungaria, care, în opinia sa, reflectă în mod clar angajamentul față de integrarea europeană și democrație. Ea a subliniat că noul guvern ungar a întreprins, într-un timp scurt, măsuri semnificative în vederea relansării economice, a combaterii corupției și a consolidării statului de drept.

„Pe 12 aprilie, maghiarii au luat o decizie clară de a se întoarce în Europa; în această zi, poporul maghiar și-a luat viitorul în propriile mâini și a ales fără echivoc Europa și democrația” – a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, după ce a purtat discuții cu Péter Magyar la Bruxelles, vineri.

