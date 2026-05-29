Prima pagină » Știri externe » Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan

Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan

Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan
Vladimir Putin | Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin a declarat că liderul de la Kremlin este „conștient” de incidentul cu drona din Galați. În paralel, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a amenințat România cu „represalii”, după ce președintele României Nicușor Dan a luat decizia de a închide Consulatul General al Rusiei din Constanța și de a declara consulul general rus persona non grata.

Putin, „conștient” de incidentul cu drona din România

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a confirmat că Putin a fost informat despre situația legată de drona din România.

„Ce credeți? Că i-au ascuns asta? Credeți că ascund asta de el?”, le-a spus Peskov jurnaliștilor.

În urma incidentului de la Galați, Nicuşor Dan a convocat de urgență o ședință CSAT, în urma căreia luat decizia de a închide Consulatul Federaţiei Ruse la Constanţa, iar Consulul general a fost declarat persoana non grata.

„Am avut noaptea trecută un incident grav, în care doi cetăţeni români au fost răniţi, şi întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o ţară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Faţă de această situaţie, Consul General al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persoană non grata şi Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide”, a precizat preşedintele. (Vezi mai mult AICI)

În urma precizărilor făcute de Nicușor Dan, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a amenințat România cu „represalii”, și a declarat pentru agenția TASS că răspunsul Moscovei nu va întârzia să apară.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
16:18
Péter Magyar, prima victorie majoră la Bruxelles. Premierul maghiar obține deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria
REACȚIE Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“
16:05
Keir Starmer susține că incidentul de la Galați este „o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO”. „Rusia nu are respect pentru suveranitatea vecinilor săi“
NEWS ALERT Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
15:36
Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”
TENSIUNI Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”
15:29
Cancelarul german denunță Rusia pentru incursiunea „imprudentă” a dronelor în România: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare cm din teritoriul NATO”
NEWS ALERT Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța
15:13
Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța
REACȚIE Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
14:41
Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
A fost descoperit un nou melc de mare mic și colorat

Cele mai noi

Trimite acest link pe