Putin a fost informat despre incidentul cu drona din România. Kremlinul reacționează după decizia luată de Nicușor Dan

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin a declarat că liderul de la Kremlin este „conștient” de incidentul cu drona din Galați. În paralel, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a amenințat România cu „represalii”, după ce președintele României Nicușor Dan a luat decizia de a închide Consulatul General al Rusiei din Constanța și de a declara consulul general rus persona non grata.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a confirmat că Putin a fost informat despre situația legată de drona din România.

„Ce credeți? Că i-au ascuns asta? Credeți că ascund asta de el?”, le-a spus Peskov jurnaliștilor.

În urma incidentului de la Galați, Nicuşor Dan a convocat de urgență o ședință CSAT, în urma căreia luat decizia de a închide Consulatul Federaţiei Ruse la Constanţa, iar Consulul general a fost declarat persoana non grata.

„Am avut noaptea trecută un incident grav, în care doi cetăţeni români au fost răniţi, şi întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o ţară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Faţă de această situaţie, Consul General al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persoană non grata şi Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide”, a precizat preşedintele. (Vezi mai mult AICI)

În urma precizărilor făcute de Nicușor Dan, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a amenințat România cu „represalii”, și a declarat pentru agenția TASS că răspunsul Moscovei nu va întârzia să apară.

