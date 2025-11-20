Keith Kellogg demisionează din funcția de emisar special al SUA, fiind scos din negocierile de pace de către Trump din cauza legăturilor cu Zelenski

Emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, Kit Kellogg, plănuiește să părăsească funcția în ianuarie 2026, informează Reuters. Motivul ar fi că nu mai se află în grațiile lui Trump.

Fiica lui Kellogg lucrează în Ucraina și are legături cu administrația Zelenski. Acesta este motivul pentru care Kellogg a fost scos din negocierile privind încetarea războiului, fiind considerat de administrația Trump parte subiectivă în proces.

Emisarul special al lui TRUMP: Oficialii „lucrează foarte, foarte intens” la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina

Keith Kellogg, emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, a declarat în timpul unei vizite la Kiev în luna august că oficialii „lucrează foarte, foarte intens” la eforturile de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Oficialii „speră să ajungă într-o poziție în care, pe termen scurt, să avem, în lipsa unui termen mai bun, garanții de securitate” care să răspundă temerilor Ucrainei cu privire la o altă invazie a Rusiei în viitor, a spus Kellogg.

„Încă se lucrează la asta”, a spus Kellogg despre potențialele garanții de securitate.

