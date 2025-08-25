Prima pagină » Știri externe » Emisarul special al lui TRUMP: Oficialii „lucrează foarte, foarte intens” la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina

Emisarul special al lui TRUMP: Oficialii „lucrează foarte, foarte intens” la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina

25 aug. 2025, 21:19, Știri externe
Emisarul special al lui TRUMP: Oficialii
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, la Roma, Italia, pe 9 iulie 2025.

Keith Kellogg, emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, a declarat luni în timpul unei vizite la Kiev că oficialii „lucrează foarte, foarte intens” la eforturile de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Oficialii „speră să ajungă într-o poziție în care, pe termen scurt, să avem, în lipsa unui termen mai bun, garanții de securitate” care să răspundă temerilor Ucrainei cu privire la o altă invazie a Rusiei în viitor, a spus Kellogg.

„Încă se lucrează la asta”, a spus Kellogg despre potențialele garanții de securitate.

În urmă cu o săptămână, Trump a declarat că a pus în mișcare aranjamente pentru organizarea unor discuții directe de pace între președintele rus Vladimir Putin și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Oficialii ruși au semnalat că un astfel de summit nu va avea loc prea curând.

Vineri, Trump a declarat că se așteaptă să decidă cu privire la următorii pași de efectuat în două săptămâni, dacă nu sunt programate discuții directe.

Mai multe vizite ale unor oficiali de rang înalt la Kiev, în ultimele zile

O serie de vizitatori de rang înalt la Kiev în ultimele zile reflectă îngrijorările legate de campania de pace condusă de SUA, notează Associated Press.

Vineri, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost în vizită în capitala ucraineană.

Duminică, premierul canadian Mark Carney a vizitat Kievul pentru întâlniri cu Zelenski, promițând Ucrainei ajutor de două miliarde de dolari canadieni.

Luni, vicecancelarul și ministrul de Finanțe al Germaniei Lars Klingbeil a sosit la Kiev pentru a discuta despre „modul în care Germania poate sprijini cel mai bine Ucraina într-un posibil proces de pace”.

Klingbeil i-a spus lui Zelenski că aliații Ucrainei trebuie „să vorbească despre ce se va întâmplă dacă președintele Putin nu cedează, dacă vrea să continue războiul”.

Germania rămâne alături de Ucraina, a spus el, repetând mesajul formulat și de premierul norvegian Jonas Gahr Store mai devreme în cursul aceleiași zile.

Norvegia va continua să ofere sprijin militar și civil Ucrainei anul viitor, a declarat Store la Kiev. El a spus că va propune Parlamentului norvegian să aloce 8,45 miliarde de dolari pentru Ucraina anul viitor.

În timpul unei conferințe de presă cu Zelenski, Store a declarat că, refuzând să accepte acapararea teritoriului de către Rusia, Ucraina „apără un principiu critic la nivel european”.

Duminică, Norvegia a promis aproximativ 700 de milioane de dolari pentru furnizarea de sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina.

Norvegia și Germania finanțează în comun două sisteme antirachetă Patriot fabricate în SUA, inclusiv rachete, Norvegia ajutând și la achiziționarea de radare pentru apărarea aeriană, a mai spus Store.

Foto: Profimedia

