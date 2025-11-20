Kevin Spacey a ajuns un actor fără adăpost după scandalurile de hărțuire sexuală: „Locuiesc în hoteluri”

„Locuiesc în hoteluri, în case închiriate, mă mut acolo unde este de muncă. Practic nu am o casă”, a spus actorul într-un interviu pentru The Telegraph.

Potrivit ziarului, Kevin Spacey lucrează ca prezentator într-un club de noapte „Monte Caputo” din Cipru. El s-a refugiat în muzică și cântat. Majoritatea spectatorilor sunt vorbitori de limbă rusă. Pentru ei sunt prevăzute subtitrări speciale.

Anul trecut, actorul a plâns într-o emisiune TV fiindcă nu-și poate achita facturile. Izgonit de la Hollywood, fostul star din serial Netflix „House of Cards” și câștigător al Premiilor Oscar locuiește cu chirie în hotelurile din Cipru.

El lucrează pentru Monte Caputo club, unde face spectacole. Biletul de participare la show-ul său este de 250 de euro.

La pachetul platinum de 1.200 euro, spectatorii pot să vorbească cu el în persoană. Inițial, spectacolul era programat să fie desfășurat la Atena și Tel Aviv. Spectacolul de la Atena a fost anulat din „motive politice”.

Anterior, actorul a locuit timp de 12 ani în Baltimore.

„Locuiesc în hoteluri, locuiesc în Airbnb-uri, merg acolo unde este de muncă. Literalmente nu am nicio casă – asta încerc să explic”, a declarat el pentru The Telegraph.

Sursa Foto: Netflix

