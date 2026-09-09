Atunci când a vorbit la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, pe 3 septembrie 2026, Vladimir Putin i-a numit pe aliații europeni ai Ucrainei „complici la terorismul internațional”. Reticența liderului de la Kremlin în demersul de a purta nogociri cu aceștia este evidentă. În ultimă instanță, această lipsă de respect față de țările europene reflectă, parțial, opinia Kremlinului conform căreia liderii europeni sunt slabi.
Aliații europeni ai Ucrainei nu sunt dispuși să răspundă cu aceeași monedă. În acest timp, conflictul escaladează. Din această cauză, Kremlinul este „încurajat” să escaladeze și mai mult. Putin este convins că nu va exista o reacție europeană.
Cu o zi înainte de discursul lui Putin, Germania a acuzat oficial Rusia că pregătește un act de sabotaj pe teritoriul german. Acuzația a fost lansată după ce un dispozitiv exploziv a fost descoperit pe aeroportul din Leipzig în august.
O astfel de acuzație directă împotriva Rusiei este fără precedent pentru Berlin, se arată într-o analiză publicată de New Eurasian Strategies Centre.
Un astfel de răspuns nu face decât să întărească încrederea Kremlinului că dialogul direct cu liderii europeni are o valoare practică redusă, cel puțin deocamdată.
Aceasta este deja poziția mai multor partide de dreapta din Europa, inclusiv Alternativa pentru Germania (AfD).
În același timp, SUA încearcă din nou să negocieze cu Kremlinul. Asta chiar și după ce Rusia ar fi furnizat Iranului informații care să îi permită să atace forțele americane din Orientul Mijlociu.
Trimișii speciali ai lui Donald Trump – Steve Witkoff și Jared Kushner – au mers, la rândul lor, la Moscova. Abordarea, practic, a fost aceeași.
Negociatorii americani continuă să interacționeze cu Putin ca și cum ar fi un CEO corporativ care trebuie să asigure creșterea trimestrială.
Par a nu-l percepe ca pe un președinte al unei unei țări aflate în război, decisă să acapareze teritoriu ucrainean și să demonstreze, la nivel global, forță militară.
Atât Europa, cât și SUA sunt prinse într-o capcană conceptuală pe care și-au creat-o singure, se mai arată în analiza publicată de New Eurasian Strategies Centre.
Europa și SUA încearcă să răspundă agresiunii hibride cu diplomație convențională și măsuri birocratice.
Care ar putea fi scopul? În primul rând, Kremlinul ar viza schimbarea peisajului politic al Europei.
În cele din urmă, Moscova ar continua scrierea unui scenariu care ar exclude Europa din negocierile privind încheierea războiului din Ucraina.
Foto main – Profimedia Images