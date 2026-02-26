Prima pagină » Știri externe » Trump i-a transmis lui Zelenski că vrea să încheie războiul cu Rusia până la vară. Kievul cere garanții solide de securitate

Trump i-a transmis lui Zelenski că vrea să încheie războiul cu Rusia până la vară. Kievul cere garanții solide de securitate

Mihai Tănase
26 feb. 2026, 09:46, Știri externe
Trump i-a transmis lui Zelenski că vrea să încheie războiul cu Rusia până la vară. Kievul cere garanții solide de securitate

Președintele Donald Trump i-a spus liderului ucrainean Volodimir Zelenski că își dorește să pună capăt războiului cu Rusia într-un timp cât mai scurt, posibil până la venirea verii. Liderul de la Casa Albă a readus în discuție ideea unui posibil summit trilateral SUA-Ucraina-Rusia.

Președintele Donald Trump i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, că intenționează să facă presiuni pentru a pune capăt războiului cu Rusia cât mai repede posibil, potrivit unui oficial ucrainean și altor două surse familiarizate cu convorbirea telefonică avută între cei doi șefi de state.

Trump ar fi precizat că își dorește un acord de pace până în vară, însă între Ucraina și Rusia persistă diferențe majore, în special în ceea ce privește controlul teritorial din estul Ucrainei. Discuțiile rămân complicate, iar pozițiile celor două părți sunt încă îndepărtate, scrie Axios.com.

Convorbirea telefonică, care a durat aproximativ 30 de minute, a fost prima discuție directă dintre Trump și Zelenski după întâlnirea lor de la Davos, de la finalul lunii ianuarie. Sursele citate au descris dialogul drept unul foarte prietenos și pozitiv. Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea organizării unui summit trilateral al liderilor, în contextul eforturilor diplomatice de a debloca negocierile de pace. Discuția a avut loc la o zi după marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Apelul telefonic a precedat întâlnirea programată la Geneva, unde emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, urmează să se întâlnească cu echipa de negociatori a lui Zelenski. Cei doi au participat și la convorbirea telefonică de miercuri. Potrivit unei surse citate de Axios, emisarul rus Kirill Dmitriev ar putea ajunge, de asemenea, la Geneva pentru discuții separate cu reprezentanții Statelor Unite.

Zelenski își pune toate speranțele în Trump

Un oficial ucrainean a precizat că Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul acordat Ucrainei și a subliniat că doar Trump îl poate convinge pe Vladimir Putin să oprească războiul.

„Zelenski a spus apoi că speră ca războiul să se termine în acest an, iar Trump a răspuns că războiul durează de prea mult timp și că ar dori ca războiul să se termine într-o lună”, a declarat una dintre surse.

Trump le-a transmis interlocutorilor că va susține organizarea unui summit trilateral dacă următoarea rundă de negocieri dintre americani, ruși și ucraineni, programată pentru începutul lunii martie, va înregistra progrese concrete.

„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze o oportunitate de a muta discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această serie de pași. Este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt războiului”, a scris Zelenski pe X.

Totodată, un oficial ucrainean a precizat că Trump și-a reiterat disponibilitatea de a oferi Ucrainei garanții semnificative de securitate din partea SUA, ca parte a unui posibil acord de pace cu Rusia.

Recomandarea autorului:

Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ „Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
10:43
„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
DIPLOMAȚIE Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
10:12
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
ANALIZA de 10 Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
10:00
Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
EXTERNE Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
09:57
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
ACUZAȚII Viktor Orban îl somează pe Zelenski: „Deschideți imediat conducta Drujba!”
09:04
Viktor Orban îl somează pe Zelenski: „Deschideți imediat conducta Drujba!”
PROTEST Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
08:42
Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Motivul real pentru care Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Invențiile invizibile fără de care lumea modernă s-ar opri: de la GPS la fibra optică
LIFESTYLE Ții post? Ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie în cele 40 de zile
10:49
Ții post? Ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie în cele 40 de zile
Gândul de Vreme Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
10:39
Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
EXTERNE Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013
10:37
Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013
INCIDENT Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț
10:34
Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț
SPORT Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță”
10:34
Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță”
ECONOMIE Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
10:09
Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024

Cele mai noi

Trimite acest link pe