Trump i-a transmis lui Zelenski că vrea să încheie războiul cu Rusia până la vară. Kievul cere garanții solide de securitate

Președintele Donald Trump i-a spus liderului ucrainean Volodimir Zelenski că își dorește să pună capăt războiului cu Rusia într-un timp cât mai scurt, posibil până la venirea verii. Liderul de la Casa Albă a readus în discuție ideea unui posibil summit trilateral SUA-Ucraina-Rusia.

Președintele Donald Trump i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, că intenționează să facă presiuni pentru a pune capăt războiului cu Rusia cât mai repede posibil, potrivit unui oficial ucrainean și altor două surse familiarizate cu convorbirea telefonică avută între cei doi șefi de state.

Trump ar fi precizat că își dorește un acord de pace până în vară, însă între Ucraina și Rusia persistă diferențe majore, în special în ceea ce privește controlul teritorial din estul Ucrainei. Discuțiile rămân complicate, iar pozițiile celor două părți sunt încă îndepărtate, scrie Axios.com.

Convorbirea telefonică, care a durat aproximativ 30 de minute, a fost prima discuție directă dintre Trump și Zelenski după întâlnirea lor de la Davos, de la finalul lunii ianuarie. Sursele citate au descris dialogul drept unul foarte prietenos și pozitiv. Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea organizării unui summit trilateral al liderilor, în contextul eforturilor diplomatice de a debloca negocierile de pace. Discuția a avut loc la o zi după marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Apelul telefonic a precedat întâlnirea programată la Geneva, unde emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, urmează să se întâlnească cu echipa de negociatori a lui Zelenski. Cei doi au participat și la convorbirea telefonică de miercuri. Potrivit unei surse citate de Axios, emisarul rus Kirill Dmitriev ar putea ajunge, de asemenea, la Geneva pentru discuții separate cu reprezentanții Statelor Unite.

Zelenski își pune toate speranțele în Trump

Un oficial ucrainean a precizat că Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul acordat Ucrainei și a subliniat că doar Trump îl poate convinge pe Vladimir Putin să oprească războiul.

„Zelenski a spus apoi că speră ca războiul să se termine în acest an, iar Trump a răspuns că războiul durează de prea mult timp și că ar dori ca războiul să se termine într-o lună”, a declarat una dintre surse.

Trump le-a transmis interlocutorilor că va susține organizarea unui summit trilateral dacă următoarea rundă de negocieri dintre americani, ruși și ucraineni, programată pentru începutul lunii martie, va înregistra progrese concrete.

„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze o oportunitate de a muta discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această serie de pași. Este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt războiului”, a scris Zelenski pe X.

Totodată, un oficial ucrainean a precizat că Trump și-a reiterat disponibilitatea de a oferi Ucrainei garanții semnificative de securitate din partea SUA, ca parte a unui posibil acord de pace cu Rusia.

