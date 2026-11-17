Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost la schi, potrivit unor fotografii publicate marți de agenția oficială nord-coreeană de presă KCNA, în apropierea frontierei cu China, unde ar urma să se întâlnească săptămâna aceasta cu președintele american Donald Trump, relatează Euronews.

Soția sa, Ri Sol Ju, apare în spatele său. Presa oficială nord-coreeană scrie că Kim Jong Un a fost într-un sejur la Samjiyon, duminică și luni, alături de familie și de oficiali din partidul unic.

Imagini difuzate de televiziunea de stat nord-coreeană KCTV îl surprind pe Kim Jong Un în vizită în stațiunea turistică Samjiyon, în provincia Ryanggang, unde inspectează pârtii de schii, clădiri și infrastructuri ale complexului turistic duminică și luni.

Fiica sa, Lim Ju Ae, apare într-o filmare coborând pe o pistă, purtând un combinezon alb, fără cască de protecție.

Samjiyon se află în apropiere de frontiera cu China.

Potrivit unor zvonuri, Kim Jong Un ar putea efectua o vizită în China pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, în marja unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la Shenzen.

Donald Trump a declarat el însuși în fața jurnaliștilor că s-ar „putea întâlni cu Kim Jong Un”, cu această ocazie, cu toate că o vizită a liderului nord-coreean „depinde de președintele XI”, Jingping, omologul său chinez.

Cei doi s-au întâlnit în trei rânduri în primul mandat al lui Trump.

Coreea de Nord, țara contrastelor: Stațiuni de schi, hoteluri de lux și investiții turistice într-un stat marcat de sărăcie

În timp ce o mare parte a populației trăiește în sărăcie, regimul-„hermit” de la Phenian investește în complexe turistice moderne, destinate în special elitei și promovării imaginii statului. Legătura liderului nord-coreean Kim Jong Un cu turismul montan și schiatul datează din anii adolescenței, când a studiat în Elveția. Se pare că dictatorul schia în Munții Alpi.

Masikryong, „Perla” turismului de lux

Stațiunea Masikryong, situată în apropierea orașului Wonsan, este cel mai cunoscut complex de schi din Coreea de Nord. Inaugurată în decembrie 2013, aceasta dispune de numeroase pârtii pentru diferite niveluri de experiență, instalații de transport pe cablu și un hotel modern.

Complexul include restaurante, piscină, spații de relaxare și facilități medicale. Infrastructura sa a fost prezentată de autoritățile nord-coreene drept o dovadă a capacității țării de a dezvolta obiective turistice comparabile cu cele din alte state.

Totuși, accesul la astfel de facilități este limitat, iar turiștii străini și categoriile privilegiate ale societății nord-coreene reprezintă o parte importantă a publicului vizat.

Yangdok Hot Spring Resort

Inaugurată în 2019, este o destinație care combină sporturile de iarnă cu turismul balnear, oferind izvoare termale, hoteluri și piscine.

Kanggye Ski Resort

Inaugurată în ianuarie 2018, în provincia Jagang, în apropierea graniței cu China. Este o stațiune de dimensiuni mai reduse, care include pârtii de schi, o zonă pentru săniuș și un cabinet medical.

Sursa foto: X / @DPRK_in_jp