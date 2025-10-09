Prima pagină » Știri externe » Kremlinul neagă că eforturile Rusiei și ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina au fost epuizate

Andrei Văcaru
09 oct. 2025, 20:10, Știri externe
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat joi că eforturile Rusiei și Statelor Unite de a pune capăt conflictului din Ucraina sunt încă în desfășurare, declarație care contrastează cu afirmațiile făcute miercuri de ministrul adjunct de Externe de la Moscova, Serghei Riabkov.

Acesta din urmă a spus că eforturile de pace impulsionate de discuțiile din august de la Anchorage, dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump, „s-au epuizat în mare parte”, acuzând aliații europeni ai Ucrainei că afectează eforturile de pace, scrie Reuters.

„Afirmațiile conform cărora impulsul dat de (summitul de la) Anchorage se estompează sau că acesta s-a epuizat sunt complet incorecte. Continuăm să colaborăm cu americanii pe baza a ceea ce s-a convenit între președinți la Anchorage”, a declarat joi Iuri Ușakov, citat de agenția de știri rusă Tass.

Președintele american, Donald Trump, a încercat după revenirea sa la putere, în ianuarie, să se apropie de Moscova pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina, inclusiv primindu-l pe Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Însă această apropiere nu a dus la un progres în negocierile dintre Moscova și Kiev, în condițiile în care Rusia cere în special anexarea mai multor regiuni ucrainene, ceea ce Kievul respinge categoric.

O eventuală pace între Rusia și Ucraina este încă departe

În ultimele săptămâni, Donald Trump a exprimat o frustrare tot mai mare la adresa Moscovei, comparând Rusia cu un ‘tigru de hârtie’, care pare puternic, dar nu este, și apreciind starea economiei ruse drept critică.

Moscova dorește să arate că rămâne deschisă unei soluții diplomatice, însă afirmă că își va continua campania pentru a-și atinge obiectivele pe plan militar dacă nu se poate ajunge la un acord de pace.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că nu crede că Putin este sincer în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru încheierea războiului, acuzându-l că a întârziat negocierile pentru a continua luptele.

