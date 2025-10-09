Vladimir Putin îndeamnă statele din ASIA CENTRALĂ să își intensifice comerțul cu RUSIA/ Moscova își caută noi aliați pentru a contracara presiunea UE

Președintele rus, Vladimir Putin, a îndemnat, joi, liderii a cinci state din Asia Centrală să își intensifice comerțul cu Rusia, în contextul în care Moscova încearcă să își consolideze influența în regiune.

Comerțul Rusiei cu Kazahstan, Uzbekistan, Kârgâzstan, Turkmenistan și Tadjikistan l-a depășit pe cel de anul trecut de 45 de miliarde de dolari, un „rezultat bun”, dar sub nivelul comerțului bilateral cu Belarusul. Putin a insistat, cu ocazia summitului de la Dușanbe, că există un potențial bun de creștere a comerțului.

Cele cinci state din Asia Centrală au fost conduse de Moscova până în 1991, ca parte a Uniunii Sovietice, iar Rusia consideră regiunea ca făcând parte din sfera sa de influență.

Milioane de migranți din Asia Centrală sunt angajați în Rusia, acoperind deficitul de forță de muncă. Totuși, Rusia și-a intensificat controalele asupra migranților în urma unui atac al unui militant islamist care a ucis peste 140 de persoane în apropiere de Moscova, anul trecut.

Rusia va colabora cu statele din Asia Centrală în mai multe domenii

Un comunicat comun emis în urma summitului a menționat că statele din Asia Centrală „au remarcat importanța consolidării parteneriatului lor strategic cu Rusia”, potrivit ziarului The Straits Times. Liderii au convenit să lucreze la crearea de noi rute de transport, să combată terorismul, migrația ilegală și drogurile și să îmbunătățească sistemele de plată și de decontarea a comerțului.

De asemenea, Rusia și-a consolidat cooperarea cu China.În timpul unei vizite a președintelui rus, Vladimir Putin, în China, unde s-a întâlnit cu omologul său chinez, Xi Jinping, cele două țări au convenit asupra a peste 20 de acorduri de cooperare în domeniile energiei, al tehnologiei, dar și în alte sectoare.

