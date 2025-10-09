Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele ucrainene provoacă pierderi mari într-o contraofensivă în regiunea estică Donețk, principalul teatru de operațiuni al războiului început de Rusia împotriva țării sale.

Declarația se bazează pe un raport al comandantului suprem al Armatei Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, și contrastează cu discursul liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, adresat ofițerilor superiori ruși miercuri, în care acesta a afirmat că forțele Moscovei dețin inițiativa strategică în toate sectoarele frontului, scrie Straits Times.

Volodimir Zelenski a spus, într-un nou mesaj video nocturn, că a discutat aproape o oră cu Sîrskîi, cu o „atenție particulară asupra operațiunii din Dobropilia, contraofensiva noastră”. El a evocat numeroase victime în zonă. Ucraina subliniază succesele din Dobropilia, puțin mai la nord de nodul logistic Pokrovsk, una dintre țintele-cheie ale avansării lente a Rusiei spre vest prin regiunea Donețk.

Forțele ucrainene, a spus Zelenski, „se apără pe toate celelalte direcții”, referindu-se în special la Kupiansk, un oraș distrus în mare măsură, situat în nord-estul Ucrainei și aflat sub asaltul rus de mai multe luni. El a descris de asemenea condițiile ca fiind „dificile” lângă Novopavlivka, mai la sud în regiunea Zaporojie, însă a susținut că „acțiunile noastre de apărare active de acolo înregistrează rezultate bune”.

Vladimir Putin a dat de înțeles altceva față de declarațiile lui Volodimir Zelenski

Marți, Vladimir Putin le-a spus unor ofițeri de rang înalt în nord-vestul Rusiei, lângă al doilea cel mai mare oraș al țării, Sankt-Petersburg, că armata rusă a recucerit aproape 5.000 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei în 2025. El a afirmat că forțele ucrainene se retrag din toate sectoarele de pe front și că, în pofida faptului că Ucraina încearcă să lovească în adâncimea teritoriului rus, aceasta nu o va ajuta.

Ministerul Apărării rus a anunțat miercuri că și-a impus controlul asupra satului Novohrihorivka în sudul regiunii Zaporojie, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie aproape zilnică de anunțuri privind noi localități capturate. Guvernatorul regiunii Herson din sudul Ucrainei a anunțat la rândul său că atacuri ruse au ucis miercuri trei oameni în și în jurul orașului cu același nume. Și guvernatorul regiunii Sumî, la frontiera de nord cu Rusia, a anunțat că trei oameni au murit în urma unor atacuri ruse cu drone, în diferite raioane

Sursa foto: Shutterstock