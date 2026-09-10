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Guvernul Moldovei confirmă: Avionul care îl ducea pe Zelenski în Norvegia a decolat cu întârziere din Chișinău din cauza unei alerte cu dronă

Melania Agiu
Guvernul Moldovei confirmă: Avionul care îl ducea pe Zelenski în Norvegia a decolat cu întârziere din Chișinău din cauza unei alerte cu dronă
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Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
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Guvernul de la Chișinău a confirmat pentru Reuters că avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski către Norvegia a decolat cu întârziere din Moldova, după ce autoritățile au închis spațiul aerian al țării în urma unei alerte cu dronă.

Foto: Profimedia

Avionul președintelui Ucrainean a primit permisiunea de decolare marți, după ce s-a stabilit că o dronă rusă s-a prăbușit pe teritoriul Moldovei, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Dumitru Ciorici, într-o declarație scrisă adresată agenției Reuters.

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Zelenski se îndrepta spre Oslo pentru a participa la funeraliile regelui Norvegiei.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere a declarat, miercuri, pentru postul public de televiziune NRK că avionul lui Zelenski a fost la un pas de a fi lovit de o dronă.

„Avionul său a fost la un pas de a fi lovit de o dronă în timp ce se pregătea să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat Stoere, care nu a precizat care a fost sursa informației sau cât de aproape s-a apropiat drona.

Zelenski a participat miercuri la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, fiind prezent în spatele sicriului acestuia alături de alți șefi de stat în centrul orașului Oslo. A părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea funeraliilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Dumitru Ciorici, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în după-amiaza zilei de 8 septembrie, după ora 16:30, după depistarea unei drone rusești care a pătruns neautorizat dinspre Ucraina.

Decizia a fost luată pentru protejarea aeronavelor aflate în acel moment în spațiul aerian al Republicii Moldova. Măsura a provocat întârzierea a trei aeronave la decolare și a altor patru la aterizare. „Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a decolat cu întârziere de pe Aeroportul Internațional Chișinău”, a precizat Dumitru Ciorici, potrivit TVR Moldova.

Potrivit autorităților, după ora 17:20 a fost confirmat faptul că drona a explodat la sol, în zona localității Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, la aproximativ 160 de kilometri de Aeroportul Internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate.

Două drone rusești au pătruns în spațiul aerian moldovenesc, au declarat marți oficialii. Una a aterizat într-un câmp situat la nord de capitală, provocând un incendiu, în timp ce a doua și-a continuat zborul în spațiul aerian românesc.

Președinta Moldovei, Maia Sandu, a calificat incursiunile dronelor drept o „amenințare gravă la adresa vieții oamenilor” și a condamnat un atac cu drone rusești asupra unui punct de trecere a frontierei cu Ucraina, în urma căruia au murit două persoane.

În noaptea de 8 spre 9 septembrie, trupele rusești au atacat punctul de control auto internațional Starokozache, la granița cu Moldova, cu drone de atac. Dronele au lovit infrastructura punctului de control și zona înconjurătoare, după care au izbucnit incendii acolo.

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