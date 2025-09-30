Prima pagină » Știri externe » Kremlinul susține că Ucraina ar orchestra o acțiune provocatoare în Polonia, pentru a atrage statele NATO din Europa în război cu Rusia

30 sept. 2025, 19:47, Știri externe
Luptători din Legiunea Libertatea Rusiei în timpul unei prezentări pentru mass-media în nordul Ucrainei, nu departe de granița cu Rusia, pe 24 mai 2023.

Autoritățile din Ucraina ar intenționa să organizeze o acțiune cu caracter de provocare în Polonia, a anunțat Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR).

Conform comunicatului SVR, publicat de agenția de știri rusă de stat TASS, informațiile obținute de agenția rusă arată că Ucraina ar încerca să atragă statele membre NATO din Europa într-o confruntare armată cu Rusia.

După provocările cu dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României, Ucraina ar orchestra „o altă provocare mediatizată pe scară largă,” conform Serviciului de Informații Externe al Rusiei.

Scenariul operațiunii, conform SVR

Acțiunea, planificată de Directoratul de Informații al Ministerului Apărării al Ucrainei și de agențiile de informații din Polonia, ar urma să implice unități de sabotaj și recunoaștere deghizate în membri ai forțelor speciale rusești și belaruse.

SVR subliniază că agenții provocatori au fost deja selectați.

„Aceștia sunt militanții din legiunea Libertatea Rusiei, care luptă de partea Ucrainei și din regimentului belarus Kalinovsky”, a anunțat SVR.

Cele două grupări au fost declarate organizații teroriste în Rusia și respectiv Belarus.

Operațiunea ar putea implica atacuri simulate asupra infrastructurii critice ale Poloniei „pentru a alimenta furia publică,” susține SVR.

SVR a adăugat că, după ce grupul de sabotaj ar fi „detectat și neutralizat” de către serviciile speciale poloneze, membrii săi ar intenționa să discute cu presa și să “dea vina pe Rusia și Belarus pentru încercările de a destabiliza situația din Polonia”.

Scopul operațiunii

Kievul se așteaptă să provoace țările europene să ofere cel mai dur răspuns Rusiei, de preferință militar, susține Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

„Pe fondul unei serii de incidente cu ‘incursiuni cu drone ruse’ în țări europene, aceste evoluții nu ar trebui să lase nicio îndoială în rândul cetățenilor polonezi și altor cetățeni europeni că Moscova și Minskul sunt în spatele tuturor acțiunilor ostile”, se arată în declarație.

Confruntându-se cu o înfrângere sigură, regimul Zelenski este pregătit, protejat de europeni, să recurgă la orice mijloace, chiar și cu prețul declanșării unui „război major”, a subliniat declarația SVR.

Foto: Profimedia

