Bloomberg anunță reținerea celui de-al doilea ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductului NORD STREAM

30 sept. 2025, 17:23, Știri externe
Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean ucrainean suspectat de implicare în sabotajul gazoductului Nord Stream.

Bărbatul ar fi fost căutat în baza unui mandat european de arestare emis de o instanță germană.

Un purtător de cuvânt al biroului Procurorului districtual din Varșovia a confirmat reținerea unui suspect, conform Bloomberg.

Volodimir Z., un scafandru ucrainean căutat de autoritățile din Germania pentru presupusa sa implicare în exploziile Nord Stream, a fost reținut în Polonia, au declarat marți procurorii și avocatul său.

Fără a spune de unde a obținut informațiile, postul de radio RMF FM a anunțat că procedurile de extrădare vor începe în curând, decizia finală în acest caz ținând de instanța poloneză.

Conductele Nord Stream, sabotate la câteva luni după invadarea Ucrainei de către Rusia

Ucraineanul, care este instructor de scufundări, este suspectat că face parte dintr-un grup care a folosit explozibili pentru a arunca în aer conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 în septembrie 2022, la câteva luni după invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Nord Stream 1 și Nord Stream 2, controlate de Gazprom, transportau gaz natural din Rusia în Germania.

Exploziile au întrerupt în mare măsură aprovizionarea Europei cu gaz din Rusia, marcând o escaladare majoră a conflictului din Ucraina.

Exploziile au fost descrise atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice implicare.

Șase cetățeni ucraineni suspectați de implicare, identificați de autoritățile germane

Autoritățile germane au identificat șase cetățeni ucraineni suspectați că au comis atacurile asupra gazoductului Nord Stream și există indicii privind implicarea unor entități ale statului ucrainean.

Principalul suspect, Serhiy K., a fost arestat în august de agenți ai poliției italiene în orașul Rimini.

În urmă cu un an, Suedia a renunțat la o anchetă în acest caz, spunând că nu are jurisdicție, având în vedere că nimic nu indică faptul că atacul ar fi implicat Suedia sau cetățenii săi.

