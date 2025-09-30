Rusia critică inițiativa UE de creare a „zidului anti-dronă” /„Este foarte trist”, riscă să genereze DIVIZAREA Europei

Administrația Vladimir Putin a criticat vehement, marți, inițiativa Uniunii Europene de creare a unui ”zid anti-dronă” pe flancul estic, avertizând asupra riscurilor reîmpărțirii Europei.

”Crearea de ziduri este de fiecare dată ceva negativ, așa cum demonstrează istoria. Este foarte trist că această politică militaristă și de confruntare a Ucrainei ar putea începe acum să se concretizeze în crearea de noi ziduri de diviziune”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei, citat de agențiile Tass și ANSA.

Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei.

”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor Rusiei de la frontierele noastre. De aceea, vom propune acțiuni imediate pentru a crea un zid anti-dronă în cadrul Sistemului pentru monitorizarea flancului estic. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și prin coordonarea strânsă cu NATO”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a propus crearea de capabilități interoperabile ale NATO, Uniunii Europene, Națiunilor Unite și Coaliției Statelor Voluntare, pentru asigurarea ”apărării europene”.

La rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a cerut acțiuni concrete pentru protejarea spațiului aerian european.

”Trebuie să ne menținem cerul în siguranță. Am observat ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni cu dronele intrate în Polonia, cu avioanele MIG-31 care au pătruns în Estonia, iar acum vedem ce se întâmplă în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm cine se află în spatele incidentelor. Dar, în privința Poloniei și Estoniei, este clar că sunt rușii. Analizăm dacă sunt acțiuni intenționate sau nu. Dar chiar dacă nu sunt intenționate, este un comportament iresponsabil și inacceptabil”, a subliniat Mark Rutte.

Foto: Profimedia

