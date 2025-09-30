NATO și UE intensifică acțiunile de contracarare a amenințărilor RUSIEI /Ucraina este „prima linie de apărare” a Europei

Ucraina este ”prima linie de apărare” a Europei, a afirmat secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu ocazia întâlnirii cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, iar Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei.

”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor Rusiei de la frontierele noastre. De aceea, vom propune acțiuni imediate pentru a crea un zid anti-dronă în cadrul Sistemului pentru monitorizarea flancului estic. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și prin coordonarea strânsă cu NATO”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a cerut crearea de capabilități interoperabile ale NATO, Uniunii Europene, Națiunilor Unite și Coaliției Statelor Voluntare, pentru asigurarea ”apărării europene”.

Mark Rutte: Ucraina este ”prima linie de apărare” a Europei

”În privința Ucrainei, așa cum a notat Ursula von der Leyen, Ucraina este în prima noastră linie de apărare. Îi ajutăm pe ucraineni, pentru că este vorba despre valorile noastre, dar și întrucât este prima noastră linie de apărare, este vorba de securitatea noastră colectivă. De aceea, este esențial să îi susținem în luptă, deci, continuăm să îi susținem”, a declarat, la rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Mark Rutte a cerut acțiuni concrete pentru protejarea spațiului aerian european.

”În primul rând, trebuie să ne menținem cerul în siguranță. Am observat ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni cu dronele intrate în Polonia, cu avioanele MIG-31 care au pătruns în Estonia, iar acum vedem ce se întâmplă în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm cine se află în spatele incidentelor. Dar, în privința Poloniei și Estoniei, este clar că sunt rușii. Analizăm dacă sunt acțiuni intenționate sau nu. Dar chiar dacă nu sunt intenționate, este un comportament iresponsabil și inacceptabil”, a subliniat Mark Rutte.

