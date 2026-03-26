„La cererea Iranului”, Trump acordă o nouă amânare de 10 zile pentru atacarea centralelor energetice

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a anunțat joi seară că suspendă atacurile asupra centralelor energetice din Iran cu 10 zile, până pe 6 aprilie la ora 20:00. Potrivit acestuia, discuțiile de pace sunt încă în desfășurare, în ciuda informațiilor care circulă în presă, despre care președintele american spune că sunt false.

Donald Trump spune că decizia de a suspenda atacarea centralelor energetice ale Iranului vine după o cerere directă adresată de liderii de la Teheran. Aceasta este a doua amânare, după cea inițială de pe 23 martie, când Trump a oferit un răgaz de 5 zile pentru discuții de pace, după ce anterior înaintase un ultimatum de 48 de ore.

De cealaltă parte, oficialii de la Teheran au avut reacții contradictorii. Inițial, aceștia au negat orice formă de dialog, numind declarațiile lui Trump drept fake news menite să manipuleze piețele financiare. Ulterior, aceștia au recunoscut existența unor propuneri de armistițiu transmise prin intermediul Pakistanului.

„La cererea guvernului iranian, vă rog să permiteți ca această declarație să servească drept avertisment pentru faptul că suspend perioada de distrugere a centralei energetice cu 10 zile, până luni, 6 aprilie 2026, ora 20:00, ora estică. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și, în ciuda declarațiilor eronate contrare ale mass-media false și ale altora, acestea merg foarte bine. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

