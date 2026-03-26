Războiul psihologic dintre Trump și Iran. În timp ce Iranul respinge planul de pace al SUA, Trump spune contrariul: „Ne imploră să facem o înțelerege”

Într-o primă reuniune a cabinetului lui Trump de la începutul războiului cu Iranul, președintele american a anunțat că în acest moment, Iranul este în situația în care a ajuns să implore Statele Unite pentru a ajunge la o înțelegere pentru a pune capăt atacurilor. „Oricine vede ce se întâmplă acolo poate să înțeleagă de ce vor să încheiem o înțelegere”, a spus liderul american.

”Iranienii nu sunt proști, sunt deștepți într-o anumită măsură. Sunt niște luptători groaznici, dar sunt excelenți negociatori. Acum ne imploră să facem o înțelegere, dar nu cred că mai suntem dispuși să facem asta. Trebuiau să facă asta acum patru săptămâni sau acum doi ani”, a spus Donald Trump în cadrul monologului său din ședința de Cabinet de joi.

Pe de altă parte, declarațiile lui Donald Trump sunt contrazise de Iran, care a respins astăzi propunerea de armistițiu a Statelor Unite în 15 puncte. În schimb, Teheranul a oferit propriile condiții pentru încheierea luptelor din Orientul Mijlociu, printre care este inclusă și o cerere de despăgubire pentru toate daunele provocate de bombardamentele SUA și ale Israelului.

Miercuri, atât Statele Unite, cât și Iranul au încercat să găsească un compromis în ceea ce privește termenii de pace, dar fiecare dintre cele două părți a susținut că are avantaj în război și și-a impus propriile condiții de pace.

Între timp, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, spune că Statele Unite vor continua să negocieze prin intermediul bombardamentelor.

