Războiul psihologic dintre Trump și Iran. În timp ce Iranul respinge planul de pace al SUA, Trump spune contrariul: „Ne imploră să facem o înțelerege"

Într-o primă reuniune a cabinetului lui Trump de la începutul războiului cu Iranul, președintele american a anunțat că în acest moment, Iranul este în situația în care a ajuns să implore Statele Unite pentru a ajunge la o înțelegere pentru a pune capăt atacurilor. „Oricine vede ce se întâmplă acolo poate să înțeleagă de ce vor să încheiem o înțelegere”, a spus liderul american.

”Iranienii nu sunt proști, sunt deștepți într-o anumită măsură. Sunt niște luptători groaznici, dar sunt excelenți negociatori. Acum ne imploră să facem o înțelegere, dar nu cred că mai suntem dispuși să facem asta. Trebuiau să facă asta acum patru săptămâni sau acum doi ani”, a spus Donald Trump în cadrul monologului său din ședința de Cabinet de joi.

Pe de altă parte, declarațiile lui Donald Trump sunt contrazise de Iran, care a respins astăzi propunerea de armistițiu a Statelor Unite în 15 puncte. În schimb, Teheranul a oferit propriile condiții pentru încheierea luptelor din Orientul Mijlociu, printre care este inclusă și o cerere de despăgubire pentru toate daunele provocate de bombardamentele SUA și ale Israelului.

Miercuri, atât Statele Unite, cât și Iranul au încercat să găsească un compromis în ceea ce privește termenii de pace, dar fiecare dintre cele două părți a susținut că are avantaj în război și și-a impus propriile condiții de pace.

Între timp, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, spune că Statele Unite vor continua să negocieze prin intermediul bombardamentelor.

Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere

JD Vance ar putea participa la negocierile SUA-Iran din acest weekend în Pakistan. Teheranul vrea să negocieze direct cu vicepreședintele SUA

Kim Jong-un îl primește pe Lukașenko cu gardă de onoare, cai albi și salve de tun. Cei doi prieteni ai lui Putin vor să-și consolideze relațiile

CONTROVERSĂ Zelenski ar putea rămâne cu ochii în soare. Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar din Ucraina către Orientul Mijlociu
18:32
Zelenski ar putea rămâne cu ochii în soare. Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar din Ucraina către Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Cât va dura operațiunea lui Trump împotriva Iranului. Președintele SUA înaintează același termen de 4 săptămâni, dar nu există niciun progres de pace
17:40
Cât va dura operațiunea lui Trump împotriva Iranului. Președintele SUA înaintează același termen de 4 săptămâni, dar nu există niciun progres de pace
VIDEO Clipe de groază pe străzile din Israel. Momentul când o mașină explodează în timpul celor 7 raiduri ale forțelor iraniene
17:21
Clipe de groază pe străzile din Israel. Momentul când o mașină explodează în timpul celor 7 raiduri ale forțelor iraniene
FLASH NEWS Decizie majoră a Comitetului Internațional Olimpic. Persoanele transgender nu vor mai participa în sporturile feminine
16:55
Decizie majoră a Comitetului Internațional Olimpic. Persoanele transgender nu vor mai participa în sporturile feminine
DEZVĂLUIRI Avertismentul dat de Putin în privința războiului din Iran. „Consecințele ar putea fi la fel de grave ca cele ale pandemiei COVID-19”
16:52
Avertismentul dat de Putin în privința războiului din Iran. „Consecințele ar putea fi la fel de grave ca cele ale pandemiei COVID-19”
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul respinge oficial planul de pace al lui Trump
16:00
🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul respinge oficial planul de pace al lui Trump
Mediafax
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
Digi24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Cancan.ro
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Parlamentul European aprobă acordul comercial UE-SUA, cu garanții stricte
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Supercomputerele au rezolvat un mister cosmic vechi de 50 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe