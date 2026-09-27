Rusia şi Germania ar putea repune în funcţiune gazoductul Nord Stream, avariat în exploziile din 2022, susține Kirill Dmitriev, emisar special al lui Vladimir Putin. Oficialul rus a reacționat la apelul liderului partidului radical AfD pentru repararea conductelor.

Kirill Dmitriev, emisar special al preşedintelui rus Vladimir Putin şi director general al Fondului Rus de Investiţii Directe, susține că Moscova și Berlinul ar putea colabora pentru redeschiderea gazoductului Nord Stream, la patru ani după exploziile care au avariat infrastructura energetică din Marea Baltică.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Declarația a fost făcută după ce Tino Chrupalla, copreşedinte al partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), a cerut repararea şi repunerea în funcţiune a conductelor Nord Stream şi Nord Stream 2.

„Totul este adevărat. Împreună vom redeschide Nord Stream. AfD este vocea poporului german care luptă pentru suveranitatea energetică, prosperitatea, pacea şi cooperarea Germaniei”, a scris Kirill Dmitriev într-o postare pe X, potrivit TASS.

AfD cere repararea Nord Stream și o anchetă internațională

Mesajul oficialului rus a venit ca reacție la declarațiile lui Tino Chrupalla. Copreşedintele AfD a solicitat organizarea unei anchete internaţionale privind sabotarea Nord Stream şi Nord Stream 2 şi a susținut că infrastructura ar trebui reparată și redeschisă.

Nord Stream a reprezentat timp de ani unul dintre principalele coridoare prin care gazele naturale ruseşti ajungeau direct în Germania prin Marea Baltică, infrastructura având o importanță strategică pentru relațiile energetice dintre Moscova și Berlin.

Exploziile din 2022 au avariat trei dintre conducte

Pe 26 septembrie 2022, explozii submarine au provocat avarii fără precedent la trei dintre cele patru conducte care alcătuiau Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Nord Stream 2 fusese construit, dar nu ajunsese să intre în exploatare comercială.

Incidentul a declanşat mai multe investigaţii în Europa pentru stabilirea autorilor și a modului în care a fost organizat atacul asupra infrastructurii submarine.

Rusia a calificat exploziile drept sabotaj, iar Parchetul General rus a deschis un dosar penal pentru ceea ce autoritățile de la Moscova au descris drept un act de terorism internaţional.