24 nov. 2025, 12:06, Știri externe
Le Figaro: Macron va anunța joi introducerea serviciului militar voluntar în Franța. „Dacă vrem să fim în siguranță, trebuie să-i descurajăm pe alții să vină“

Președintele Emmanuel Macron ar putea anunța, în cursul acestei săptămâni, introducerea serviciului militar voluntar în Franța, transmite Le Figaro. Acest proiect este studiat de câteva luni, în contextul în care securitate globală este plină de „incertitudini” și „tensiuni crescânde”, a declarat șeful statului la summit-ul G20 de sâmbătă.

Anunțul ar putea fi făcut chiar joia aceasta, potrivit mai multor surse Le Figaro.

„În lumea în care trăim, o lume a incertitudinii și a tensiunilor crescânde, dacă vrem cu adevărat să fim în siguranță, trebuie să-i descurajăm pe alții să vină… Franța trebuie să continue să fie o națiune puternică, cu o armată puternică, dar și cu capacitatea de reacție colectivă”, a afirmat șeful statului sâmbătă, în marja summitului G20 de la Johannesburg, Africa de Sud.

În timp ce țările scandinave și statele baltice, vecine ale gigantului rus, au menținut sau au reinstaurat serviciul militar obligatoriu în ultimii ani, Franța a suspendat serviciul militar obligatoriu în 1997, sub președinția lui Jacques Chirac.

„Mulți vecini din Europa sunt în proces de reintroducere a unui serviciu militar național”, a argumentat, sâmbătă, la France 5 șeful Statului Major al Forțelor Armate, generalul Fabien Mandon, adăugând că acesta este unul dintre „elementele care trebuie respectate în țara noastră”.

De unde a pornit ideea serviciului voluntar

Emmanuel Macron a introdus ideea serviciului voluntar pe 13 iulie, în fața unui public format din ofițeri de rang înalt. Confruntați cu o Europă „pusă în pericol” de „amenințarea durabilă” din partea Rusiei, „avem nevoie de o națiune capabilă, care să reziste ferm, să fie mobilizată”, a declarat el.

Pe lângă „eforturile privind rezervele noastre”, este necesar, de asemenea, să „oferim tinerilor un nou cadru pentru a servi, în moduri diferite, în cadrul forțelor noastre armate”, a subliniat oficialul, promițând „decizii în această direcție în această toamnă”.

Contactat de AFP, Ministerul Forțelor Armate a refuzat să comenteze detaliile, durata sau costul acestui serviciu. Alice Rufo, ministrul delegat pentru Forțele Armate, a declarat pur și simplu duminică la radio France Info că „se lucrează în acest sens”. „Nu s-au luat decizii ”, a declarat pentru AFP o sursă apropiată situației.

Până la 50.000 de tineri pe an

Diverse scenarii prevăd un număr cuprins între 10.000 și 50.000 de persoane pe an, potrivit mai multor surse Le Figaro. Potrivit mai multor agenții media franceze, acest serviciu militar voluntar ar dura 10 luni și ar fi compensat cu câteva sute de euro.

Conform Revizuirii Strategice Naționale 2025, un document care sintetizează ambițiile Franței în politica de apărare și securitate, implementarea unui serviciu militar voluntar „reînnoit” ar viza „consolidarea coeziunii naționale” și „crearea unei rezerve de personal care ar putea fi mobilizat în caz de criză”.

Forțele armate franceze au aproximativ 200.000 de militari activi și 47.000 de rezerviști, iar numărul acestora se așteaptă să crească la 210.000, respectiv 80.000 până în 2030. Mobilizarea pe bază voluntară a unei părți a unei grupe de vârstă ar putea servi la satisfacerea nevoilor de „dobândire a masei” necesare pentru susținerea unui conflict în timp, a estimat generalul Pierre Schill, șeful Statului Major al Armatei, în această vară.

Ideea a fost bine primită de clasa politică

Ideea este salutată de o parte a clasei politice franceze. „Orice poate contribui la spiritul de apărare, la rezistența națională și la exprimarea sentimentului patriotic care bate în rândul populației este pozitiv”, a comentat duminică președintele Comisiei pentru Afaceri Externe și Apărare a Senatului.

În extrema dreaptă, președintele Adunării Naționale (RN), Jordan Bardella, a declarat miercuri pe X că este „în favoarea” restabilirii serviciului militar „începând cu un serviciu militar deschis voluntarilor”

Serviviul militar în Europa

Întrucât războaiele necesită nu doar arme, ci și soldați, tot mai multe state membre ale UE au început o dezbatere aprinsă cu privire la reinstituirea serviciului militar obligatoriu.

Germania face pași către serviciul militar obligatoriu

În Germania, de exemplu, negocierile au început deja deoarece, așa cum a spus cancelarul Friedrich Merz, „Europa nu este încă în război, dar nici în vreme de pace nu este.“ În urmă cu două săptămâni, partidele coaliției de guvernământ din Germania au încheiat un nou acord privind serviciul militar. Conform noului plan, toți tinerii de 18 ani vor fi înregistrați oficial pentru serviciul militar, bărbații fiind obligați să completeze un chestionar obligatoriu despre disponibilitatea lor de a servi în armată.

Părțile au convenit să reintroducă examenele medicale obligatorii pentru bărbații de 18 ani, începând cu cei născuți în 2008, oferind Guvernului o evidenţă asupra celor care ar putea servi în armată dacă este necesar. Dacă înrolarea voluntară nu atinge obiectivele de recrutare, planul ar permite Parlamentului să inițieze un serviciu militar obligatoriu pentru tineri aleși aleatoriu pentru a completa rândurile.

Croația a reinstaurat serviciul militar obligatoriu după 17 ani

La sfârșitul lunii octombrie, parlamentul croat a aprobat reinstituirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008. Noul serviciu constă în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, iar primele recrutări vor începe înainte de sfârșitul anului în curs. Astfel, primii soldați încorporați conform noului serviciu militar obligatoriu sunt așteptați să sosească în cazărmile din Knin, Slunj și Pozega, la începutul anului viitor.

Problema recrutării a fost pusă pe ordinea de zi și în Polonia. Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat, la începutul lunii martie, că dorește să reinstaureze o formă de serviciu militar, cu un obiectiv de 100.000 de participanți pe an.

