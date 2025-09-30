Le Monde: NATO trebuie să reacționeze la incursiunile dronelor ruse, inclusiv la cele din ROMÂNIA /Danemarca, vizată în contextul reuniunilor UE

Incursiunile aeriene ruse cu drone și avioane militare, produse în ultimele săptămâni în Polonia, România, Estonia și Danemarca, constituie teste ale Kremlinului asupra unității și determinării Alianței Nord-Atlantice, care trebuie să riposteze, comentează cotidianul Le Monde.

Se configurează un raport de forță între NATO și Rusia. Vizează suveranitatea țărilor europene din cadrul Alianței Nord-Atlantice, unde s-au multiplicat incursiunile după cea inițială, cu 20 de drone, asupra Poloniei. Ulterior, au fost vizate România, Estonia, Danemarca, fie cu drone, fie cu avioane de vânătoare ruse.

”Ca semn al persistenței asupra determinării NATO, orașul Copenhaga, vizat de zboruri ale dronelor deasupra aeroporturilor civile și militare, a decis interzicerea tuturor aparatelor de zbor fără pilot în perspectiva summitului liderilor Uniunii Europene, programat pe 1-2 octombrie”, notează cotidianul Le Monde, într-un editorial. În Copenhaga se derulează și o reuniune a Comunității Politice Europene.

NATO trebuie să reacționeze la incursiunile Rusiei

”Criticată frecvent pentru procesul decizional lent, Alianța Nord-Atlantică încearcă să furnizeze un răspuns la înălțimea provocărilor, care evidențiază lipsa de pregătire la amenințările ieftine ale dronelor comerciale. Această amenințare se înscrie perfect în războiul hibrid alimentat de Rusia în paralel cu bombardamentele continue asupra Ucrainei”, subliniază cotidianul Le Monde.

NATO a demonstrat deja ”determinarea” de a riposta la provocările generate de amenințările Rusiei. Cu toate acestea, Alianța are interesul de a rămâne ”imprecisă” în abordare, pentru a crește gradul descurajării militare și a evita o escaladare periculoasă a conflictului militar.

”Eforturile Alianței vor fi productive dacă va exista o abordare unitară. După ce inițial a relativizat incursiunile ruse, președintele SUA, Donald Trump, a răspuns afirmativ la întrebarea dacă țările europene din NATO pot doborî avioanele militare ruse. Fără dubiu, orice tergiversare în reacții ar fi interpretată de Rusia ca semn de slăbiciune”, concluzionează cotidianul Le Monde.

