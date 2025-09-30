Prima pagină » Știri externe » Le Monde: NATO trebuie să reacționeze la incursiunile dronelor ruse, inclusiv la cele din ROMÂNIA /Danemarca, vizată în contextul reuniunilor UE

Le Monde: NATO trebuie să reacționeze la incursiunile dronelor ruse, inclusiv la cele din ROMÂNIA /Danemarca, vizată în contextul reuniunilor UE

30 sept. 2025, 07:30, Știri externe
Le Monde: NATO trebuie să reacționeze la incursiunile dronelor ruse, inclusiv la cele din ROMÂNIA /Danemarca, vizată în contextul reuniunilor UE

Incursiunile aeriene ruse cu drone și avioane militare, produse în ultimele săptămâni în Polonia, România, Estonia și Danemarca, constituie teste ale Kremlinului asupra unității și determinării Alianței Nord-Atlantice, care trebuie să riposteze, comentează cotidianul Le Monde.

Se configurează un raport de forță între NATO și Rusia. Vizează suveranitatea țărilor europene din cadrul Alianței Nord-Atlantice, unde s-au multiplicat incursiunile după cea inițială, cu 20 de drone, asupra Poloniei. Ulterior, au fost vizate România, Estonia, Danemarca, fie cu drone, fie cu avioane de vânătoare ruse.

”Ca semn al persistenței asupra determinării NATO, orașul Copenhaga, vizat de zboruri ale dronelor deasupra aeroporturilor civile și militare, a decis interzicerea tuturor aparatelor de zbor fără pilot în perspectiva summitului liderilor Uniunii Europene, programat pe 1-2 octombrie”, notează cotidianul Le Monde, într-un editorial. În Copenhaga se derulează și o reuniune a Comunității Politice Europene.

NATO trebuie să reacționeze la incursiunile Rusiei

”Criticată frecvent pentru procesul decizional lent, Alianța Nord-Atlantică încearcă să furnizeze un răspuns la înălțimea provocărilor, care evidențiază lipsa de pregătire la amenințările ieftine ale dronelor comerciale. Această amenințare se înscrie perfect în războiul hibrid alimentat de Rusia în paralel cu bombardamentele continue asupra Ucrainei”, subliniază cotidianul Le Monde.

NATO a demonstrat deja ”determinarea” de a riposta la provocările generate de amenințările Rusiei. Cu toate acestea, Alianța are interesul de a rămâne ”imprecisă” în abordare, pentru a crește gradul descurajării militare și a evita o escaladare periculoasă a conflictului militar.

”Eforturile Alianței vor fi productive dacă va exista o abordare unitară. După ce inițial a relativizat incursiunile ruse, președintele SUA, Donald Trump, a răspuns afirmativ la întrebarea dacă țările europene din NATO pot doborî avioanele militare ruse. Fără dubiu, orice tergiversare în reacții ar fi interpretată de Rusia ca semn de slăbiciune”, concluzionează cotidianul Le Monde.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FRANȚA se confruntă cu un moment crucial/ Premierul elaborează noile strategii pentru a soluționa criza politică

Citește și

EXTERNE Una dintre cele mai mari companii aeriene CONCEDIAZĂ 4.000 de angajați. AI va prelua sarcina proceselor interne
08:33
Una dintre cele mai mari companii aeriene CONCEDIAZĂ 4.000 de angajați. AI va prelua sarcina proceselor interne
EXTERNE Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe
08:28
Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe
EXTERNE Oficial de la Phenian: Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la armele sale NUCLEARE
23:10
Oficial de la Phenian: Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la armele sale NUCLEARE
EXTERNE Netanyahu CONFIRMĂ acceptarea planului propus de SUA și amenință grupul Hamas /”Gaza va avea o administrație civilă”
23:01
Netanyahu CONFIRMĂ acceptarea planului propus de SUA și amenință grupul Hamas /”Gaza va avea o administrație civilă”
EXTERNE Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul
22:27
Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul
VIDEO Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte”
22:18
Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte”
Mediafax
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de temperaturi normale
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor”
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Se schimbă vremea! Meteorologii anunță NINSORI, PLOI și temperaturi în scădere! Care sunt zonele vizate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Evz.ro
Derapaj neo-legionar al lui Călin Georgescu. Susține "Românizarea" capitalului românesc, măsura aplicată de Ion Antonescu și Horia Sima în 1940
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Durerea din spatele tăcerii lui Cristian Botgros! Nimeni nu a știut cât de mult suferă... până acum. Adriana Ochișanu scoate la iveală DETALII SENSIBILE despre suferința fiului ei: "Sunt trăirile lui sufletești"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Cel mai înalt pod din lume” a fost inaugurat în China