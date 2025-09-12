Prima pagină » Știri externe » Le Monde: Sébastien Lecornu trebuie să meargă pe calea compromisului /Noul premier al FRANȚEI sugerează distanțarea de Macron

12 sept. 2025, 07:30, Știri externe
Sébastien Lecornu, premierul-desemnat al Franței, a sugerat, joi, distanțarea de președintele Emmanuel Macron, ceea ce ar semnala existența unei mici posibilități de obținere a consensului asupra bugetului, notează cotidianul Le Monde.

Franța suferă, dar nu este încă scindată, iar intrarea în scenă a noului prim-ministru, al cincilea de la începerea mandatului președintelui Emmanuel Macron și al treilea de la decizia dezastruoasă din 2024 de dizolvare a Parlamentului, aproape că a fost un eveniment nerelevant.

Comunicatul lapidar al Palatului Elysée prin care era anunțată desemnarea lui Sébastien Lecornu la Matignon și discursul scurt al acestuia, la preluarea puterii, în timpul protestelor Mișcării ”Blocăm totul”, spun multe despre pierderea prestigiului celor două instituții.

Lecornu are șanse mici de succes, dar pare dispus la compromis

”Șansele de reușită în eforturile de redresare, la trei zile după căderea Guvernului Francois Bayrou, sunt infime. Nu doar că nu există bază comună, dar această alianță fragilă între susținătorii lui Macron și forțele de centru-dreapta este blocată. Nimic din profilul noului prim-ministru nu îi va îmblânzi pe socialiști, deveniți indispensabili pentru aprobarea bugetului Franței. Lecornu este puțin cunoscut de către francezi și vrea să demonstreze că reprezintă schimbarea. Dar, după ce a discutat de câteva ori cu Marine Le Pen, este suspectat de compromis de forțele de stânga”, comentează cotidianul Le Monde.

Noul prim-ministru sugerează disocierea de Macron

În acest moment periculos, există o mică posibilitate de construire a compromisului. Se conturează în jurul cuvântului ”ruptură”. Sébastien Lecornu a evocat posibilitatea ”rupturii, nu doar de formă”.

”Este vorba în primul rând de distanțarea de Palatul Elysée. Lecornu a evocat ideea că șeful statului i-a permis să inițieze discuții ample, fără un calendar fix, cu cei care aleg să se înscrie în această logică, forțe politice și parteneri sociali. Lecornu se va distanța și de stilul lui François Bayrou, care, prin lecțiile despre îndatorarea Franței, și-a accentuat lipsa de popularitate și a iritat grupurile cu care ar fi trebuit să negocieze. (…) Francezii nu vor accepta un plan de redresare bugetară decât dacă îl vor percepe ca fiind corect”, concluzionează cotidianul Le Monde.

Foto: Profimedia

