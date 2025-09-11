24 de ore în care Planeta S-A APRINS. Haos în Franța, suspendarea Acordului UE-Israel, după atacul din Qatar, Revoluție în Nepal.

Franța este afectată de o criză constituțională profundă, marcată de proteste masive, iar Uniunea Europeană vrea suspendarea Acordului comercial cu Israelul – acestea sunt principalele evenimente din Europa, în timp ce atenția pe plan global rămâne asupra evoluțiilor legate de bombardamentul surprinzător efectuat de Israel contra liderilor Hamas aflați în exil în Qatar și asupra conflictului civil din Nepal.

Ultimele 24 de ore au marcat escaladarea conflictelor în Orientul Mijlociu. Aviația militară israeliană a efectuat un atac îndrăzneț asupra liderilor Hamas refugiați în Doha, o zonă ce părea sigură până marți. Cel puțin 15 avioane de vânătoare israeliene au atacat imobile rezidențiale din Doha, vizând membri ai Biroului politic al grupului islamist Hamas. Atacul a fost decis de Cabinetul de securitate condus de premierul Benjamin Netanyahu și intervine în pofida eforturilor Qatarului de intermediere a negocierilor între Hamas și Israel.

Bombardamentele israeliene, soldate cu moartea a cinci membri Hamas și a unor civili, nu par să fi eliminat conducerea grupului militant palestinian. În schimb, amplifică tensiunile regionale, periclitează soarta ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza și îl pune într-o situație delicată pe președintele SUA, Donald Trump, care a părut să se delimiteze public de Netanyahu.

”Nu sunt deloc încântat de întreaga situație”, a reacționat Trump, în timp ce vicepreședintele James David Vance a apreciat că atacul din Doha ”nu servește nici intereselor Statelor Unite, nici intereselor Israelului”.

UE vrea suspendarea Acordului comercial cu Israelul

Cele mai multe țări din cadrul Uniunii Europene susțin constant Israelul, dar pledează și pentru soluția a două state – israelian și palestinian – ca modalitate de a depăși actualul conflict. În contextul dezastrului umanitar produs de armata israeliană în Fâșia Gaza ca reacție la atacurile teroriste din octombrie 2023 și pe fondul activităților israeliene de colonizare din Cisiordania, numeroase țări europene și oficialii UE au devenit exasperați de atitudinea sfidătoare a premierului Netanyahu. Atacul asupra Qatarului a amplificat frustrarea liderilor europeni.

Ursula von der Leyen a fost extrem de virulentă în Parlamentul European. Președintele Comisiei Europene vrea suspendarea Acordului comercial cu Israelul.

”Uniunea Europeană nu își poate permite să fie paralizată în fața crizei din Fâșia Gaza. Ceea ce se întâmplă în Gaza a zdruncinat conștiința lumii. Oamenii sunt uciși în timp ce cerșesc mâncare, mamele țin în brațe bebeluși fără viață. Vom propune sancționarea miniștrilor israelieni extremiști, a coloniștilor implicați în acte de violență, vom propune suspendarea parțială a Acordului de Asociere cu Israelul”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Decizia le va aparține statelor membre UE, iar suspendarea Acordului comercial cu Israelul este improbabilă.

Criza constituțională din Franța reflectă neputința președintelui Macron

Criza politică din Franța, care a culminat cu demiterea de către Parlament a premierului Francois Bayrou, reflectă neputința președintelui Emmanuel Macron în actuala configurație electorală eterogenă, marcată de ascensiunea forțelor de extremă-dreapta și de stânga. Macron este nevoit să identifice rapid soluții de redresare a finanțelor Franței, o țară care a acumulat datorii foarte mari în contextul ineficienței economiei de a susține un nivel de trai la standarde foarte înalte. Protestele masive sugerează că populația s-a săturat de ineficiența Administrației de la Paris, care însă este blocată între presiunile financiare, militare, economice și revendicările sindicatelor și ale cetățenilor.

Conflictul civil din Nepal se menține în atenția întregii lumi

Protestele din Nepal, soldate deja cu zeci de morți, reflectă starea de nemulțumire profundă într-o țară cu un nivel de trai foarte scăzut. Factorul care a declanșat protestele masive este legat de combaterea corupției. Autoritățile tocmai interziseseră funcționarea a 26 de platforme online, iar criticii au denunțat blocarea campaniei anti-corupție. Protestatarii au dat foc Parlamentului și au atacat sedii ale instituțiilor guvernamentale. Premierul KP Sharma Oli a fost nevoit să demisioneze.

Criza reflectă nemulțumirea profundă a populației față de nivelul de trai din Nepal. Revoluția care riscă să devină război civil reflectă curentele politice în schimbare pe plan mondial, modificarea configurației regionale, într-o zonă aflată la confluența influențelor directe ale Indiei și Chinei, două puteri emergente de rang global aflate permanent în rivalitate.

