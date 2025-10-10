Prima pagină » Știri externe » Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”

Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor"

Mihai Tănase
10 oct. 2025, 10:06, Știri externe
Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
Foto: Profimedia images

Unul dintre cele mai emblematice state din America a scris istorie prin adoptarea primei legi care definește și interzice treptat alimentele utraprocesate din meniurile servite elevilor la școală. Guvernatorul statului,Gavin Newsom, a promulgat legea „Real Food, Healthy Kids Act”, o inițiativă care va schimba fundamental alimentația copiilor din școli.

California devine pionier în lupta împotriva alimentelor ultraprocesate, printr-o lege revoluționară menită să elimine din meniurile școlare produsele bogate în aditivi, zahăr și grăsimi nesănătoase.

Noua lege, semnată de guvernatorul Gavin Newsom, marchează un pas istoric pentru sănătatea publică americană, într-un moment în care copiii din SUA își obțin aproape două treimi din caloriile zilnice din alimente ultraprocesate, potrivit CNN.

Prin această decizie, California devine primul stat american care nu doar recunoaște oficial existența și efectele nocive ale alimentelor ultraprocesate, ci și impune restricții clare asupra acestora în sistemul public de educație.

Legislația din California definește alimentele ultraprocesate

Legislația din California nu numai că definește alimentele ultraprocesate – o sarcină pe care majoritatea țărilor din lume încă nu au îndeplinit-o –, ci impune autorităților din domeniul sănătății publice și oamenilor de știință să decidă care dintre aceste alimente sunt cele mai dăunătoare pentru sănătatea umană.

Orice „aliment ultraprocesat care prezintă motive de îngrijorare” va fi apoi eliminat treptat din aprovizionarea cu alimente a școlilor.

Acțiunea decisivă a Californiei contrastează puternic cu mișcarea „Make American Healthy Again” (MAHA), condusă de directorul Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA, Robert F. Kennedy, Jr.

„În timp ce oamenii din Washington comandă rapoarte și dezbat ipoteze, California conduce cu acțiuni decisive”, a declarat Jesse Gabriel, membru al Adunării Democrate din California, care a introdus proiectul de lege, într-o conferință de presă.

„Sau, pentru a fi mai direct, aici, în California, noi facem efectiv ceea ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor noștri, și facem acest lucru de mult înainte ca cineva să fi auzit de mișcarea MAHA”, a adăugat Gabriel.

Comisia MAHA a promis măsuri decisive în privința alimentelor ultraprocesate până în luna august a acestui an. Cu toate acestea, raportul final, publicat în septembrie, promitea doar că guvernul va „continua eforturile” de definire a alimentelor ultraprocesate.

„Din păcate, raportul final MAHA conține doar promisiuni și nu are nicio forță”, a declarat la acea vreme pentru CNN Barry Popkin, profesor distins W.R. Kenan, Jr. la Universitatea din Carolina de Nord, la Școala Gillings de Sănătate Publică Globală din Chapel Hill.

„În opinia mea, acest lucru arată că industriile alimentare, agricole și farmaceutice au ajuns la Casa Albă și au câștigat”, a spus Popkin.

Cum este definit de fapt un aliment ultraprocesat

„Real Food, Healthy Kids Act” definește în mod specific un aliment ultraprocesat ca fiind unul care poate conține ingrediente precum îndulcitori necalorici; cantități mari de grăsimi saturate, sodiu și zahăr adăugat; aditivi precum emulgatori, stabilizatori și agenți de îngroșare; potențiatori de aromă; o serie de coloranți alimentari; și multe altele.

Legea din California oferă îndrumări cu privire la cantitatea de ingrediente precum zahărul sau sarea care poate fi conținută într-un aliment pentru a putea fi servit copiilor din școlile primare și gimnaziale, cu un standard ușor diferit pentru liceeni.
Dar nu toate alimentele ultraprocesate vor fi eliminate treptat din aprovizionarea școlilor din stat, a declarat Gabriel pentru CNN.

„Nu putem elimina toate alimentele ultraprocesate – avem nevoie de ele, avem nevoie de stabilitatea lor la depozitare, de siguranța și de comoditatea lor”, a spus el.

„Dar alimentele cu cei mai nocivi aditivi, alimentele care sunt asociate cu dependența de alimente sau cancerul sau diabetul sau steatoza hepatică, acesta este grupul de alimente ultraprocesate pe care îl vom elimina treptat din școlile noastre.”

Un aliment ultraprocesat poate fi, de asemenea, interzis pentru că conține aditivi care au fost interziși, restricționați sau pentru care este necesară afișarea unui avertisment de către alte jurisdicții locale, statale, federale sau internaționale, în conformitate cu legea. (Uniunea Europeană a luat măsuri în privința diverselor coloranți alimentari și a altor aditivi.

