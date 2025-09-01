Prima pagină » Știri externe » Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră

Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră

01 sept. 2025, 12:34, Știri externe
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel / foto: Profimedia

Lenka Belickova (52 de ani), fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel situat în stațiunea baleneară Karlovy Vary din nord-vestul țării. În camera de hotel se afla și fiica sa în vârstă de 8 ani. Potrivit datelor, fosta Miss Cehia a supraviețuit căderii, însă s-a ales cu răni grave.

Un incident grav a avut loc în stațiunea balneară Karlovy Vary din nord-vestul Cehiei. Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, acum în vârstă de 52 de ani, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel din stațiune. În camera de hotel se afla și fiica sa, în vârstă de 8 ani. Incidentul a avut loc în cursul zilei de duminică, 31 august, cu puțin timp înainte de prânz.

Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel din stațiunea Karlovy Vary

Fosta Miss Cehia (titlu câștigat în 1994) a supraviețuit căderii de la etajul 3, însă s-a ales cu răni grave. Femeia în vârstă de 52 de ani a fost transportată de urgență la spital, cu elicopterul, având fracturi grave la picioare. Martorii au privit îngroziți drama care a avut loc în stațiunea balneară. Unul dintre privitori a descris scenele greu de digerat. Martorul susține că trupul femeii a lovit o pergolă, fapt care, probabil, i-ar fi încetinit căderea. În caz contrar, „nu ar fi supraviețuit”, susține martorul.

„A fost o lovitură teribilă. Toată lumea a devenit palidă ca un zid în timp ce mânca. A sărit de la etajul trei și a lovit și pergola, ceea ce probabil a încetinit căderea. Altfel, nu ar fi supraviețuit”, a descris un martor incidentul.

„Nu a fost un accident, am văzut-o la fereastră, stând acolo și așteptând să sară. Mergeam cu trenulețul circular cu copiii, dar din fericire nu au văzut direct săritura”, a povestit un martor.

„În momentul prezenței patrulei, femeia era conștientă și răspundea la instrucțiunile vocale, dar ambele picioare de deasupra gleznelor erau rupte”, a transmis Nikola Zahorova, purtătoarea de cuvânt a poliției.

Un apropiat al familiei a declarat că femeia locuiește în Germania, însă își vizitează familia care locuiește în Karlovy Vary. Pentru că ar fi trebuit să aibă o ședere mai lungă în Cehia, a ales să își ia cazare în stațiunea baleneară. Acum, fosta Miss Cehia a fost operată, iar apropiații speră că femeia va putea merge din nou, scrie B1tv.ro.

Sursă foto: Profimedia

