Leonardo DiCaprio mai vrea încă un premiu Oscar. Actorul a participat la avanpremiera noului său film, „One Battle After Another”

Leonardo DiCaprio, faimosul actor din filmele „Titanic” , „The Revenant”, „The Great Gatsby”, „Django Unchained”, „The Aviator”, „The Wolf of Wall Street” și „Inception”, și-a îndeplinit visul!

Actorul premiat cu Oscar în urmă cu 10 ani pentru rolul său din „The Revenant”, va juca într-o peliculă a regizorului său preferat, Paul Thomas Anderson.

Leonardo DiCaprio joacă în filmul regizorului său preferat

Alături de cunoscutul actor, vor juca Sean Penn, Benicio del Toro și Regina Hall. Leonardo DiCaprio a participat la avanpremiera filmului de la Los Angeles din 8 septembrie și speră că va putea obține cel de-al doilea premiu Oscar la categoria „cel mai bun actor în rolul principal”. Scenariul filmului „One Battle After Another” este bazată pe romanul „Vineland” de Thomas Pynchon.

Povestea este despre un grup de foști revoluționari care se reactivează atunci când fiica adolescentă a protagonistului este răpită. Filmul este o comedie neagră, interzisă minorilor.

„Când vezi filmul, vei vedea aceste personaje complexe care trăiesc în sfere atât de opuse, dar în cele din urmă cred că alegerea lor este cea corectă. Nu este un film despre care să predici. Trebuie doar să le arăți oamenilor, în cele din urmă, unde ne aflăm în societatea de azi”, a spus Leonardo DiCaprio.

„E un film mare, cu multă dramă, mult umor sensibil”, a declarat Benicio del Toro.

Filmul „One Battle After Another” va fi lansat în cinematografe din 26 septembrie 2025.

Bătălia pentru Premiile Oscar a început

Filmul, considerat cea mai costisitoare producție a lui Paul Anderson, având un buget de aproximativ 175 de milioane de dolari, este favorit pentru Premiile Oscar. Steven Spielberg n-a avut decât cuvinte de laudă: „este o nebunie de film, ceva cu adevărat incredibil”.

Celelalte filme concurente sunt „Mission: Impossible – The Final Reckoning” cu Tom Cruise, „Frankenstein” produs de Guillermo del Toro, „F1: The Movie” cu Brad Pitt, și „Sinners” cu Michael B. Jordan. Anul trecut, premiul Oscar „pentru cel mai bun film” l-a obținut „Anora”, un film despre viața unei prostituate rusoaice.

