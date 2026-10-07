Persoane înarmate și cu măști au pătruns pe teritoriul Letoniei dinspre Belarus, au deteriorat un panou electric și au furat camere de supraveghere video.

Informația a fost transmisă de ministrul de interne al Letoniei, Jānis Dombrava, și de forțele armate ale țării, potrivit The Moscow Times.

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Persoane necunoscute au fugit de la locul faptei înainte de sosirea polițiștilor de frontieră.Înainte de acest incident, se presupune că aceeași grupare de persoane înarmate a încercat să ghideze din Belarus în Letonia cel puțin 20 de imigranți ilegali.

Aceștia „au împins și au direcționat activ” grupul de migranți, iar în momentul în care s-au confruntat cu soldații Forțelor Armate Naționale ale Letoniei, au început să amenințe cu folosirea forței. Ministrul de interne al Letoniei a numit cele întâmplate o provocare „deosebit de demonstrativă și agresivă”.

„Belarus ar trebui să înțeleagă că astfel de incidente pot duce la consecințe mult mai grave chiar pentru Belarus”, a subliniat Dombrava.

Reprezentanții forțelor armate ale republicii au menționat că incidentul confirmă faptul că „provocările deliberate și amenințările hibride la granița dintre Letonia și Belarus vor continua”, iar migrația ilegală va fi folosită ca un instrument de presiune asupra granițelor externe ale Uniunii Europene și ale NATO.

Încă din anul 2021, la granița dintre Belarus și Uniunea Europeană a crescut brusc fluxul de migranți care încercau să intre ilegal în Europa. În UE, responsabilitatea pentru criza migrației a fost atribuită autorităților din Belarus, susținându-se că forțele de ordine din această țară nu doar că nu încearcă să oprească migranții ilegali, ci chiar îi aduc în mod deliberat în zona de frontieră.

Polițiștii de frontieră din Letonia și Lituania previn în mod regulat tentativele migranților de a pătrunde pe teritoriul acestor țări dinspre Belarus. În special, pe 22 iulie a acestui an, forțele armate ale Letoniei au tras focuri de avertisment și au folosit gaze lacrimogene împotriva migranților care intenționau să treacă ilegal granița.

Pe 31 iulie, autoritățile țării au anunțat suspendarea temporară a tranzitului prin frontieră cu Belarus, iar în august, în zona de graniță, a fost descoperit un tunel subteran prin care 15 persoane au încercat să intre în țară. Ulterior, polițiștii de frontieră letoni au găsit un al doilea tunel — acesta se afla la 20 de metri de graniță și era camuflat cu mușchi.

Sursa Foto: Shutterstock/Wikipedia Commons