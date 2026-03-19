🚨 Liderii UE se reunesc la Bruxelles. Orbán susține că nu va ceda și nu va permite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei

În drum spre summitul de la Bruxelles, președintele cipriot Nikos Christodoulides a adus în discuție articolul 42.7 din tratatele UE – pactul său comun de apărare. La începutul lunii, un atac cu dronă a lovit baza Forțelor Aeriene Regale Britanice de la Akrotiri, Cipru, iar președintele a declarat atunci că Uniunea Europeană trebuie să discute despre modul în care ar putea fi activat articolul 42.7.

Christodoulides a spus că acest lucru va fi pe ordinea de zi în timpul unui Consiliu UE informal din Cipru, în perioada 23-24 aprilie. Christodoulides a mai spus că UE trebuie să ofere „sprijin Libanului”, menționând că președintele libanez a făcut o „propunere oficială și publică” de a purta negocieri cu Israelul.