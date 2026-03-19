19 mart. 2026, 11:40, Știri externe
Liderii UE se reunesc la Bruxelles. Orbán susține că nu va ceda și nu va permite acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei
Actualizări
12:53

UPDATE. Ciprul a adus în discuție pactul comun de apărare al Uniunii Europene

În drum spre summitul de la Bruxelles, președintele cipriot Nikos Christodoulides a adus în discuție articolul 42.7 din tratatele UE – pactul său comun de apărare. La începutul lunii, un atac cu dronă a lovit baza Forțelor Aeriene Regale Britanice de la Akrotiri, Cipru, iar președintele a declarat atunci că Uniunea Europeană trebuie să discute despre modul în care ar putea fi activat articolul 42.7.

Christodoulides a spus că acest lucru va fi pe ordinea de zi în timpul unui Consiliu UE informal din Cipru, în perioada 23-24 aprilie. Christodoulides a mai spus că UE trebuie să ofere „sprijin Libanului”, menționând că președintele libanez a făcut o „propunere oficială și publică” de a purta negocieri cu Israelul.

12:48

UPDATE. Emmanuel Macron denunță „escaladarea nechibzuită” a războiului din Orientul Mijlociu

Emmanuel Macron a spus în Parlamentul European că denunță „escaladarea nechibzuită” în urma atacurilor repetate asurpa infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu. Macron și-a reiterat apelul pentur un „moratoriu” pentur a opri atacurile asupra infrastructurii civile în conflictul Orient.

„Întrucât regiunea intră într-o perioadă de sărbători religioase, cred că toate mințile ar trebui să se calmeze, iar luptele ar trebui să înceteze cel puțin pentru câteva zile, pentru a încerca să se dea o altă șansă negocierilor”, a spus președintele francez. „Franța pledează pentru o revenire la dialog și la dezescaladare în regiune”, a conchis Emmanuel Macron.

12:46

UPDATE. Pedro Sánchez: Războiul din Iran este „ilegal” și „cauzează pagube masive”

Înaintea începerii summit-ului UE, prim-ministurl Spaniei, Pedro Sánchez, a condamnat războiul din Iran despre care a spus că este „ilegal”.

„Nu există niciun motiv în spatele acestui lucru”, a adăugat Sánchez, subliniind costul uman și consecințele globale ale conflictului. El a cerut „dezescaladare” și a apărat tranziția verde a Europei, despre care a spus că „energia internă a Europei nu este petrolul, nu este gazul – este soarele și vântul”.

În ceea ce privește Ucraina, Sánchez a subliniat că angajamentele Uniunii Europene, care „trebuie îndeplinite”, și i-a mulțumit cancelarului german Friedrich Merz pentru că și-a exprimat „solidaritatea cu Spania” în discuțiile cu președintele american Donald Trump.

11:40

UPDATE. Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, se află în centrul atenției la acest summit

Întrebat dacă vede vreo șansă de a se înregistra progrese în ceea ce privește pachetul de finanțare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, precum și o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, răspunsul lui Orbán a fost simplu: „Nu.”

Orbán: Sprijinul pentru Ucraina „nu este în discuție” până când nu se vor relua livrările de petrol

Viktor Orbán, premierul Ungariei, a declarat că Budapesta nu va susține nicio decizie „pro-ucraineană” până la reluarea livrărilor de petrol prin conducta Druja. „Până atunci, Ungaria nu va susține nicio decizie favorabilă Ucrainei”, a afirmat acesta. „Petrolul trebuie să ajungă în Ungaria – abia atunci se va deschide un nou capitol.”

Liderii Uniunii Europene se reunesc, joi, la Bruxelles pentru un summit în cadrul căruia vor discuta despre războiul din Iran, prețurile la energie, migrația și un împrumut uriaș destinat Ucrainei devastate de război, blocat de Ungaria.

Mulți dintre acești lideri au respins apelurile președintelui american Donald Trump de a trimite forțe militare pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă esențială pentru fluxul global de petrol, gaze și îngrășăminte, pe care Iranul o controlează. Creșterea prețurilor la energie din cauza războiului și temerile din Europa privind o nouă criză a refugiaților i-au determinat pe lideri să facă din Orientul Mijlociu una dintre prioritățile principale ale summitului.

