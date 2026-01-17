Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986

Liderul opoziției din Uganda, Robert Kyagulanyi (Bobi Wine), a fost, potrivit surselor, răpit din locuința sa din Kampala chiar de către forțele armatei. Candidatul prezidențial a fost transportat cu un elicopter militar într-o destinație necunoscută.

Partidul său socialist transmite că gardienii locuinței sale au fost agresați, energia electrică și camerele de supraveghere au fost întrerupte.

Incidentul a avut loc la o zi după rezultatele contestate ale alegerilor, care arată că președintelele aflat la putere din 1986, Yoweri Museveni, conduce cu aproximativ 75% din voturi.

Grupurile de opoziție acuză regimul de guvernământ de fraudarea voturilor, răpiri și de întreruperea internetului pe durata scrutinului.

Cine este Bobi Winee

Bobi Winee, în vârstă de 43 de ani, a candidat în 2021 și în 2026 la președinția țării din partea partidului de stânga Platforma de Unitate Națională.

Cunoscut drept „Președintele de ghetou”, el este de profesie activist, avocat, cântăreț și actor, precum și fost membru parlamentar.

În 2021, după ce a pierdut alegerile, a fost plasat în arest la domiciliu.

Autorul recomadă: Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat