Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat

Pe 15 ianuarie se desfășoară alegeri în Uganda între doi candidați controversați care s-au mai confruntat și la scrutinul din urmă cu cinci ani.

Primul este președintele Yoweri Museveni, aflat în funcție din 1986 și candidat al Partidului Mișcarea de Rezistență Națională care este naționalist, pan-african și conservaor.

„Dictatorul” Museveni

Născut în 1944, fost ofițer militar, absolvent de studii politice la Universitatea Dar est Salaam, veteran al războiului dintre Uganda și Tanzania și al Războiului Civil din anii 1980-1986, el a devenit președinte după bătălia de la Kampala.

Considerat dictator, Museveni a reprimat insurgența din Uganda, s-a implicat în Războiul Civil din Rwanda și în Primul Război din Congo. A cenzurat presa, a persecutat comunitatea LGBT, iar în 2021 a fost reales pentru al șaselea mandat consecutiv cu 58,38%.

Al doilea candidat: Bobi Winee

Al doilea candidat este Bobi Winee, în vârstă de 43 de ani. El candidează de la Platforma de Unitate Națională, un partid de stânga. Cunoscut drept „Președintele de ghetou”, este de profesie activist, avocat, cântăreț și actor, precum și fost membru parlamentar. În 2021, după c a pierdut alegerile cu 35%, a fost plasat în arest la domiciliu.

Alegerile se desfășoară într-un climat tensionat, titrează Reuters, iar campania a fost marcată de violențe comise de susținătorii candidaților din poziție.

Regimul din Uganda a blocat accesul la internet pe durata alegerilor pentru a preveni dezinformările, iar Museveni le-a spus reporterilor că se așteaptă să câștige 80% din voturi „dacă nu vor fi fraudate alegerile”.

Majoritatea populației are sub 30 de ani, și cu toate că veniturile au crescut, nu sunt suficiente locuri de muncă pentru tinerii și așa îngrijorați de infrastructura săracă și lipsa accesului la educație și sănătate.

