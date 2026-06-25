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Lovitură pentru IT-ul românesc: Oracle România pregătește concedierea a peste 500 de angajați. Ce se întâmplă cu cei care vor fi dați afară

Lovitură pentru IT-ul românesc: Oracle România pregătește concedierea a peste 500 de angajați. Ce se întâmplă cu cei care vor fi dați afară
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Gigantul Oracle desfășoară în prezent un val masiv de restructurări care afectează atât filiala din România, cât și operațiunile la nivel global, în cadrul unui proces accelerat de reorganizare a activității în jurul inteligenței artificiale.

Oracle România și-a propus să concedieze 526 de salariați în perioada următoare, iar persoanele disponibilizate vor primi între 3 și 12 salarii compensatorii, în funcție de vechimea acumulată în companie. Pentru angajații care refuză salariile compensatorii, compania va aplica o măsură numită garden leave, adică vor primi un preaviz de două luni, timp în care nu vor munci efectiv, dar vor primi salariul integral.
Această restructurare vine în contextul în care echipa din România fusese deja lovită de alte concedieri în anii trecuți.

Oracle preferă inteligența artificială în detrimentul angajaților

Raportul anual publicat recent arată că Oracle a renunțat, în decurs de doar un an, la aproximativ 21.000 de angajați la nivel mondial, pe fondul implementării inteligenței artificiale în companie pentru a înlocui anumite sarcini. Raportul vine în continuarea unor concedieri agresive începute în primăvară, când surse interne indicau eliminarea a zeci de mii de posturi, în special în departamentele non-tehnice și în subsidiarele mari, precum este cea din India.

Filiala din România continuă seria de concedieri

Considerată cândva cel mai mare angajator din industria IT, filiala din România a traversat în ultimii ani schimbări masive generate atât de pierderile financiare, cât și de restructurările agresive dictate de implementarea inteligenței artificiale. Potrivit datelor fiscale, Oracle România a intrat pe pierdere netă de 9,65 milioane de lei pentru anul fiscal 2025, pentru prima dată când această filială înregistrează pierderi în ultimii 13 ani.

Concedierea celor 526 de angajați nu este un eveniment izolat, ci continuarea unui trend agresiv de restructurare. Spre exemplu, doar în anul 2025, compania a eliminat discret aproximativ 400 de posturi din organigramă.

Apogeul forței de muncă a Oracle în România a fost atins în anul 2018, atunci când această filială avea aproximativ 4.500 de angajați. De atunci, apariția modelelor A.I. a dus la eliminarea joburilor celor care se ocupă de suportul tehnic și a anumitor posturi de programare.

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