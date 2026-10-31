După enervantul capac fix, sticlele de plastic se schimbă din nou. De la ce dată se întâmplă în România și în celelalte țări din UE

După enervantul capac fix, iată că sticlele de plastic se schimbă din nou. De la ce dată se întâmplă în România și în celelalte țări din UE.

Începând cu data de 1 ianuarie 2030, intră în vigoare anumite obligații pentru actorii economici care produc, importă sau distribuie ambalaje în UE. Astfel că, până la începutul lui 2030, fiecare stat membru trebuie să reducă volumul de deșeuri de ambalaje generate pe cap de locuitor cu cel puțin 5% față de nivelul din 2018. Este vorba despre toate tipurile de ambalaje, însă plasticul rămâne în centrul atenției, potrivit ecoteca.ro.

Astfel, din 2030, toate ambalajele introduse pe piața UE, cu câteva excepții (ambalaje din lemn ușor, plută, textile, cauciuc, ceramică, porțelan sau ceară), vor trebui să fie reciclabile și într-un mod viabil din punct de vedere economic.

Totodată, până în 2030, reutilizarea ambalajelor devine o obligație. Pentru ambalajele destinate băuturilor, adică pentru sticle, se aplică aceeași țintă de 10% reutilizare, fie ele destinate pentru băuturile alcoolice sau non-alcoolice, cu excepția laptelui, vinului și anumitor băuturi spirtoase.

O altă schimbare este că, din 2030, spațiul gol nu va mai putea depăși 50% din volumul total, iar astfel, ambalajele supradimensionate, mai ales cele folosite pentru transport, comerț electronic sau gruparea mai multor produse vor trebui optimizate.

De asemenea, în sectorul HORECA, cel puțin 10% dintre băuturile și alimentele vândute la pachet trebuie să fie oferite în ambalaje reutilizabile. În plus, clienții trebuie să aibă posibilitatea de a folosi propriile recipiente.

Nu în ultimul rând, de la 1 ianuarie 2030, unele ambalaje de unică folosință vor dispărea complet, cum ar fi pungile de plastic subțiri (sub 15 microni), cu excepții legate de igienă sau risipa alimentară, ambalajele pentru fructe și legume proaspete cu greutatea sub 1,5 kg – din nou, cu unele excepții, ambalajele din plastic de unică folosință folosite în restaurante sau cafenele, cum sunt paharele, tăvile, farfuriile sau pungile și ambalajele care creează impresii false asupra conținutului, adică cele cu pereți dubli sau funduri false, de exemplu.