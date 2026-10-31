Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensiile vor fi indexate anul viitor „cu respectarea legii”, adică un procent de aproximativ 7,7% din valoarea pensiei. Social-democratul a mai adăugat că seniorii cu pensii până în 3.000 de lei vor primi și jumătate din ajutoarele one-off stabilite la începutul anului. Este vorba de sume între 300 și 500 de lei, care vor fi acordate odată cu pensia, în luna decembrie. Ministrul Muncii mai spune că nu există pe masă varianta înghețării pensiilor din nou anul viitor.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, ministrul Muncii a declarat că dacă nu ar fi fost adoptată rectificarea bugetară de urgență, nu ar fi fost fonduri pentru achitarea pensiilor până la finalul anului.

„Rectificarea de astăzi este da, și pentru Casa de Pensii și pentru ANOFM. Cu siguranță dacă nu exista un nou guvern care să facă rectificarea ar fi existat probleme și în domeniul social și în domeniul pensiilor și al sănătății”, a spus Florin Manole.

Pensionarii care primesc bani în plus în decembrie

Ministrul PSD a dat asigurări că pensionarii își vor primi pensiile la timp până la finalul anului. Mai mult, în luna decembrie, seniorii cu venituri mici vor primi și o parte din ajutoarele one-off stabilite de Guvern.

„Odată cu pensia vine și acel sprijin pentru pensionari, se va primi jumătate din cunatumul stabilit la începutul anului. Avem trei praguri de venit, până la 1.500 de lei pensia, până la 1.500 de lei pensia, până la 2.000 de lei și până la 3.000 de lei”, a spus Florin Manole.

Astfel, aceste categorii de pensionari vor primi ajutoare între 300 și 500 de lei:

pensia până la 1.500 de lei: ajutor de 500 de lei;

pensia între 1.501 lei – 2.000 de lei: ajutor de 400 de lei;

pensia între 2.001 lei – 3.000 de lei: ajutor de 300 de lei;

Pensiile vor fi indexate în 2027

Ministrul Muncii mai spune că nu există pe masă varianta înghețării pensiilor din nou anul viitor. Florin Manole a garantat că pensiile vor fi indexate din 2027. El a adăugat că nu există discuții despre împărțirea majorării pensiilor în două tranșe.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora, anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două tranșe sau trei tranșe, sau un mix de one-off cu… Deocamdată avem un singur scenariu: acela al respectării legii. Nu o să fim doar un trimițător de plicuri cu o formula și cu un calcul. E rolul ministrului Muncii, indiferent cine ar fi sau de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor. Ministrul de Finanțe sau premierul nu m-au întrebat dacă aș accepta o variantă mixtă sau două tranșe sau altceva”, a mai spus Manole pentru sursa citată.

Pensiile ar urma să crească de la 1 ianuarie 2027

Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare.

Articolul 84 stipulează că valoarea punctului de referință se majorează în luna ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. De notat că pentru indexarea din 2027 sunt folosiți indicatorii definitivi cunoscuți în 2026 pentru anul calendaristic anterior, așadar datele din anul 2025.

Cum rezultă o majorare de 7,7%

Rata medie anuală a inflației în 2025 a fost de 7,3%, iar câștigul salarial mediu brut a crescut cu 8,1%. Rezultă o creștere reală a salariului mediu brut de 0,8%. Jumătate din aceasta, cât prevede formula din lege, înseamnă încă 0,4 puncte procentuale. Calculul final este 7,3% + 0,4% = 7,7%.

Dacă acest procent s-ar aplica integral, pensiile ar fi următoarele:

o pensiede 3.000 de lei ar crește cu aproximativ 231 de lei, până la 3.231 de lei;

o pensie de 4.000 de lei ar primi 308 lei în plus și ar ajunge la 4.308 lei;

o pensie de 5.000 de lei ar crește cu 385 de lei, până la 5.385 de lei;

Reamintim că, în prezent, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare elaborează bugetul pentru 2027.