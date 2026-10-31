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Cel mai mare scandal internațional din istoria Asia Express. Armata și poliția locală au descins peste echipa emisiunii și au arestat 51 de persoane: concurenți, producători și tehnicieni

Cel mai mare scandal internațional din istoria Asia Express. Armata și poliția locală au descins peste echipa emisiunii și au arestat 51 de persoane: concurenți, producători și tehnicieni
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Care a fost cel mai mare scandal internațional din istoria Asia Express. Armata și poliția locală au descins peste echipa emisiunii și au arestat 51 de persoane: concurenți, producători și tehnicieni.

Asia Express este una dintre cele mai vizionate emisiuni de la noi din țară. Dar emisiunea de mare succes se difuzează nu doar în România, ci în peste 15 țări din întreaga lume.

Revenind la cel mai mare scandal logistic, de securitate și international, acesta s-a petrecut în februarie 2014, în timpul filmărilor pentru sezonul 10 al versiunii franceze (Pékin Express: À la découverte des mondes inconnus), în regiunea Assam din India.

Atunci, armata indiană și poliția locală au descins peste echipa emisiunii și au arestat 51 de persoane (concurenți, echipa de producție și tehnicieni).

Membri ai echipei de securitate a producției foloseau 51 de telefoane prin satelit (Iridium) nedeclarate. În India, folosirea telefoanelor prin satelit este strict interzisă fără autorizație guvernamentală specială, din cauza riscurilor legate de terorism.

Concurenții și echipa au fost reținuți timp de mai multe zile și interogați sub suspiciunea de spionaj și amenințare la adresa securității naționale a Indiei. Pașapoartele le-au fost confiscate, iar un membru al echipei de securitate a rămas blocat în India câteva luni pentru proces. În cele din urmă, etapa din India a trebuit anulată complet și traseul a fost modificat din mers.

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