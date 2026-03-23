Lovitură uriașă în Franța. Bayrou, învins în bastionul său politic din Pau, după 12 ani de mandat. Socialistul Marbot a câștigat la doar 344 de voturi

Fostul premier François Bayrou a fost învins surprinzător în bastionul său politic din Pau, după 12 ani de mandat. Candidatul socialist Jérôme Marbot câștigă al doilea tur de scrutin, marcând o schimbare majoră de putere în plan local.

Rezultat neașteptat în alegerile municipale din Franța. Fostul prim-ministru François Bayrou a pierdut primăria orașului Pau, după o confruntare extrem de strânsă în turul al doilea.

Candidatul socialist Jérôme Marbot a obținut 42,45% din voturi, devansându-l pe Bayrou, care a înregistrat 41,14%, diferența finală fiind de doar 344 de voturi. Pe locul al treilea s-a clasat candidata Rassemblement National, Margaux Taillefer, cu 16,41%, scrie Politico.eu.

Înfrângerea este cu atât mai surprinzătoare cu cât Bayrou conducea orașul Pau din 2014 și era considerat favorit în propriul fief.

Un declin vizibil al lui François Bayrou

Semnele slăbirii sprijinului electoral erau vizibile încă din primul tur, unde François Bayrou obținuse doar 33,83%, în scădere față de rezultatele din 2020 și 2014. Campania sa a fost afectată de imaginea deteriorată după scurta perioadă în care a ocupat funcția de prim-ministru. Mandatul său la Matignon a fost marcat de controverse, în special de scandalul legat de violențele din instituția catolică Notre-Dame-de-Bétharram.

Deși Bayrou s-a declarat „șocat”, cazul a ridicat semne de întrebare în rândul opiniei publice, mai ales în contextul în care familia sa avea legături directe cu instituția.

În plan politic, fostul premier a avut un parcurs dificil. Deși a reușit să supraviețuiască mai multor moțiuni de cenzură, a fost înlăturat din funcție în septembrie 2025, în urma unui vot de neîncredere – o premieră în istoria celei de-a cincea Republici.

Victoria lui Jérôme Marbot este cu atât mai semnificativă cu cât acesta a refuzat alianțele cu alte formațiuni de stânga înainte de turul decisiv. În 2020, Marbot pierduse în fața lui Bayrou, însă de această dată a reușit să răstoarne situația.

Alegeri în Germania. Partidul lui Merz a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. AfD crește puternic, SPD pierde un fief istoric